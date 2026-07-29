BMW streicht weltweit 8.000 Stellen – Werk Steyr bleibt verschont

BMW streicht rund 8.000 Stellen – Werk Steyr nicht betroffen

BMW hat am Mittwoch ein Stellenabbauprogramm vorgelegt. Weltweit sollen rund 8.000 Arbeitsplätze wegfallen. Das oberösterreichische Werk in Steyr ist laut einer Unternehmenssprecherin von den Streichungen nicht betroffen.

Der Abbau soll über natürliche Fluktuation sowie ein freiwilliges Abfindungsprogramm in Deutschland umgesetzt werden. Dieses Programm läuft von Oktober 2026 bis Ende 2027 und richtet sich an alle Mitarbeiter in Deutschland außerhalb der direkten Produktion.

Steyr als eigenständige Gesellschaft ausgenommen

Das Abbauprogramm betrifft die BMW AG in Deutschland. Das Werk in Steyr wird hingegen als eigenständige GmbH geführt und ist damit von den Maßnahmen ausgenommen. Am Standort wurden zuletzt umfangreiche Investitionen im Bereich Elektromotoren getätigt.

Mehr als die Hälfte der knapp 154.000 BMW-Mitarbeiter arbeitet in Deutschland. Zum Halbjahr waren es dort gut 84.000 Beschäftigte. Von Mitte 2025 bis Mitte 2026 war die Zahl der BMW-Mitarbeiter bereits um rund 2.000 gesunken.

Gewinnwarnung ging Gesprächen voraus

BMW hatte Mitte Juni eine Gewinnwarnung ausgegeben. Der Gesamtbetriebsrat forderte daraufhin unverzügliche und verbindliche Gespräche, die binnen sechs Wochen abgeschlossen wurden. Milan Nedeljkovic, seit rund einem Monat BMW-Konzernchef und zuvor Produktionsvorstand, steht dem Unternehmen seit Kurzem vor.

Auch andere deutsche Autohersteller haben zuletzt Stellen abgebaut oder Kürzungen angekündigt: Volkswagen, Mercedes, Audi und Porsche hatten bereits im vergangenen Jahr entsprechende Schritte bekanntgegeben. Porsche kündigte diese Woche den Wegfall weiterer 5.000 Arbeitsplätze an. Die deutsche Autoindustrie ist von einem Einbruch des chinesischen Marktes betroffen.

Einen Stellenabbau in ähnlicher Größenordnung hatte BMW bereits Anfang 2008 unter dem damaligen Konzernchef Norbert Reithofer angekündigt. Bis Ende 2010 schrumpfte die Belegschaft damals um mehr als 10.000 auf 95.000 Mitarbeiter.