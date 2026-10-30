Bundesregierung beschließt neue Saisonierkontingente: Vorarlberg erhält 560 Plätze für Tourismusbetriebe

Die Bundesregierung hat sich auf neue Saisonierkontingente für den Tourismus geeinigt. Das Sozialministerium teilte die Einigung am Freitagabend mit. Bundesweit stehen künftig 6.250 Saisonarbeitskräfte für den Tourismus zur Verfügung, auf Vorarlberg entfallen davon rund 560 Plätze.

Weniger Plätze für Vorarlberger Betriebe

Die Zahl von 560 Saisonierplätzen für Vorarlberg ergibt sich aus dem bisherigen Kontingent abzüglich 22 Prozent. Diese 22 Prozent entsprechen laut Ministerium grob jenem Anteil, der im vergangenen Jahr nicht ausgeschöpft wurde. In einer internen Anmerkung des Ministerbüros wird dieses Minus von rund 22 Prozent als zentraler Erfolg der Einigung bezeichnet.

Die neuen Kontingente gelten für zwei Jahre, also für 2027 und 2028. Betriebe können im Bedarfsfall einen Überziehungsrahmen von 50 Prozent in Anspruch nehmen. Zusätzlich ist vorgesehen, dass nicht ausgeschöpfte Kontingente künftig von Betrieben in anderen Bundesländern genutzt werden können. Das Ministerium betont, dass dabei eine Länderkontingentierung eingebaut ist, die Flexibilität unter den Ländern jedoch gewahrt bleibt.

Bereits am 27. Oktober 2026 hatte sich Heike Ladurner-Strolz, Obfrau der Vorarlberger Hotellerie und Chefin des Hotel Zimba in Schruns, kritisch zur damals noch ausstehenden Regelung geäußert. In ihrem eigenen Betrieb mit rund 40 Beschäftigten kommen etwa zehn Prozent der Mitarbeiter über die Saisonierkontingente. Beschäftigte aus Ländern wie Serbien, Nepal oder Sri Lanka müssen für ihre Tätigkeit Visa über die jeweiligen Botschaften beantragen.

Prüfpflichten und Auflagen für Betriebe

Vor jeder Beschäftigungsbewilligung prüft das Arbeitsmarktservice, ob die betreffende Stelle mit einer vorgemerkten oder bereits integrierten Arbeitskraft besetzt werden kann. Erst wenn das nicht möglich ist, kommt eine Besetzung über das Saisonierkontingent infrage. Arbeitgeber, die Saisonkräfte beschäftigen, müssen zudem die geltenden Lohn- und Arbeitsbedingungen einhalten und eine ortsübliche Unterkunft für die Dauer der Beschäftigung nachweisen.

Jahresverordnungen seit 2019

Saisonkontingente für den Tourismus werden in Österreich seit 2019 über sogenannte Jahresverordnungen geregelt. Davor wurden Kontingente für den Winter, den Sommer und die Landwirtschaft getrennt erlassen. Die jährliche Festlegung soll es ermöglichen, die Zahl der zulässigen Saisonarbeitskräfte an die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt anzupassen.

In den vergangenen Jahren wurde die jeweilige Verordnung regelmäßig erst im Dezember veröffentlicht, kurz vor Beginn der Wintersaison. Für Tourismusbetriebe bedeutete das in der Vergangenheit häufig eine späte Planungssicherheit, da Personalentscheidungen für die Wintersaison oft bereits deutlich früher getroffen werden müssen.

Grundsätzlich dienen Saisonierkontingente dazu, kurzfristigen Personalbedarf in stark saisonal geprägten Branchen wie dem Tourismus zu decken, ohne die regulären arbeitsmarktpolitischen Vorrangregeln für in Österreich bereits gemeldete Arbeitssuchende außer Kraft zu setzen. Die Kombination aus bundesweiter Obergrenze, landesweiser Aufteilung und einem Überziehungsrahmen soll dabei einerseits eine gewisse Steuerung ermöglichen, andererseits den Betrieben in Spitzenzeiten zusätzlichen Spielraum geben.