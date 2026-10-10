Bundeswettbewerbsbehörde sieht keine missbräuchlichen Preiserhöhungen bei Fernwärme in Vorarlberg

Die Bundeswettbewerbsbehörde hat den Fernwärmemarkt in Vorarlberg überprüft und dabei keine Hinweise auf missbräuchliche Preiserhöhungen gefunden. Erlöse und Kosten bei der Fernwärme waren während der Energiekrise deutlich gestiegen, die Behörde sieht darin jedoch keinen Verstoß gegen wettbewerbsrechtliche Vorgaben.

Ergebnis der Prüfung durch die Wettbewerbsbehörde

Die Bundeswettbewerbsbehörde kam bei ihrer Untersuchung des Vorarlberger Fernwärmemarkts zu dem Schluss, dass keine Anhaltspunkte für überhöhte oder missbräuchliche Preisanpassungen vorliegen. Die gestiegenen Kosten und Erlöse im Zuge der Energiekrise wurden demnach als Teil einer allgemeinen Marktentwicklung eingeordnet, nicht als Ausdruck wettbewerbswidrigen Verhaltens einzelner Anbieter.

Die Behörde verweist zugleich auf strukturelle Besonderheiten des Fernwärmemarkts. Fernwärmenetze stellen stets lokale Monopole dar, da sie leitungsgebunden sind und sich auf ein bestimmtes Versorgungsgebiet beschränken. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist ein Wechsel des Anbieters bei Fernwärme daher kaum möglich, da es in der Regel keine parallelen Netze oder konkurrierenden Versorger im selben Gebiet gibt.

In Vorarlberg besteht allerdings kein Anschlusszwang an eine Fernwärmeanlage. Wer sich für den Bezug von Fernwärme entscheidet, kann zudem die sogenannte Kesseltauschaktion als Förderung in Anspruch nehmen. Eine eigene Schlichtungsstelle, die bei Problemen zwischen Fernwärmeanbietern und Verbrauchern vermitteln könnte, existiert bislang nicht.

Energiekrise als Auslöser steigender Preise

Grundsätzlich lässt sich die Entwicklung der Fernwärmepreise der vergangenen Jahre vor dem Hintergrund der europäischen Energiekrise einordnen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hatte in ganz Europa zu einem massiven Anstieg der Energiepreise geführt. Gas, das in vielen Fernwärmenetzen als Brennstoff oder zur Erzeugung von Wärme eingesetzt wird, verteuerte sich im Zuge dieser Entwicklung erheblich.

Fernwärmeanbieter sind bei der Kalkulation ihrer Tarife üblicherweise an die Entwicklung der Beschaffungskosten gebunden. Steigen die Preise für Erdgas, Biomasse oder andere Energieträger, wirkt sich das in der Regel mit zeitlicher Verzögerung auf die Endkundenpreise aus. Diese Kopplung an die Rohstoffmärkte gilt branchenweit als einer der Hauptgründe dafür, warum Fernwärmepreise in Krisenzeiten ähnlich wie andere Energiepreise schwanken können.

Besonderheiten eines leitungsgebundenen Versorgungssystems

Fernwärme unterscheidet sich von anderen Energieformen dadurch, dass die Versorgung über ein festes Leitungsnetz erfolgt, das von einem einzigen Betreiber errichtet und betrieben wird. Anders als beim Strom- oder Gasmarkt, wo Verbraucher zwischen verschiedenen Anbietern wählen können, ist bei der Fernwärme ein Anbieterwechsel in den meisten Fällen technisch gar nicht vorgesehen. Dadurch übernehmen Aufsichtsbehörden wie die Bundeswettbewerbsbehörde eine wichtige Kontrollfunktion, da der marktübliche Mechanismus von Konkurrenz und Preisvergleich bei diesem Versorgungsmodell weitgehend fehlt. Förderprogramme wie die Kesseltauschaktion sollen dabei einen Anreiz schaffen, auf Fernwärme umzusteigen, auch wenn ein späterer Wechsel zu einem anderen Anbieter kaum möglich ist.