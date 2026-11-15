Burgenland beteiligt sich ab 2028 an Kosten für Rettungshubschrauber Christophorus 9

Das Burgenland will sich künftig an der Finanzierung des Wiener Flugrettungsdienstes beteiligen. Der Rettungshubschrauber Christophorus 9 fliegt bereits seit Jahren Einsätze in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, eine Beteiligung des Burgenlands an den Kosten gab es bislang jedoch nicht. Niederösterreich beteiligt sich bereits an der Finanzierung. Ab 2028 sollen die Flugeinsätze pro Flugminute abgerechnet werden.

Neue Kostenbeteiligung für das Burgenland

Christophorus 9 ist seit 2011 im Auftrag der Bundesländer Wien und Niederösterreich im Einsatz. Das Burgenland wird dabei fallweise von diesem Hubschrauber mitbetreut. Im vergangenen Jahr entfielen rund 1.600 Flugminuten des Wiener Flugrettungsdienstes auf Einsätze im Burgenland. Nun soll die Finanzierung grundsätzlich neu geregelt werden, sodass sich auch das Burgenland an den Kosten beteiligt.

Wien und Niederösterreich waren Ende August übereingekommen, künftig eine Echtkostenabrechnung anzustreben, anstelle der bisherigen pauschalen Abrechnung. Dazu wurde eine 15a-Vereinbarung geschlossen. Ab 2028 sollen die Flugeinsätze pro Flugminute abgerechnet werden. Damit soll die Finanzierung des Wiener Flugrettungsdienstes insgesamt auf eine neue Grundlage gestellt werden, die auch das Burgenland einschließt.

Hans Peter Doskozil, Landeshauptmann des Burgenlands und Mitglied der SPÖ, sowie Peter Hacker, Wiens Gesundheitsstadtrat und ebenfalls SPÖ-Mitglied, sind in die Angelegenheit eingebunden. Der Hubschrauber und der Pilot werden vom ÖAMTC zur Verfügung gestellt, während die Flugretter und Sanitäter von der Wiener Berufsrettung gestellt werden. Die Notärzte kommen von der Wiener Berufsrettung und vom Wiener Gesundheitsverbund.

Organisation der Flugrettung in Ostösterreich

Die Luftrettung in Österreich ist grundsätzlich länderübergreifend organisiert, da Rettungshubschrauber nicht an Landesgrenzen gebunden operieren, sondern dort eingesetzt werden, wo sie medizinisch benötigt werden und die Flugzeit am kürzesten ist. In dünner besiedelten Regionen oder an Landesgrenzen übernehmen Hubschrauber eines Bundeslands daher regelmäßig auch Einsätze in Nachbarländern. Das setzt üblicherweise Vereinbarungen zwischen den beteiligten Ländern voraus, die regeln, wer welche Kosten trägt.

Grundsätzlich unterscheidet man bei der Kostenabrechnung zwischen pauschalen Modellen, bei denen ein fixer Betrag unabhängig von der tatsächlichen Nutzung vereinbart wird, und nutzungsbezogenen Modellen, die sich an der tatsächlich erbrachten Leistung orientieren. Eine Abrechnung nach Flugminuten gehört zu den nutzungsbezogenen Varianten und soll die tatsächliche Inanspruchnahme eines Rettungsmittels möglichst genau abbilden.

Die handelnden Akteure bei einem Flugrettungseinsatz sind üblicherweise mehrere unterschiedliche Organisationen: Ein Automobilclub oder ein privater Betreiber stellt häufig das Fluggerät samt Piloten, während medizinisches Personal wie Notärzte, Sanitäter und Flugretter von Rettungsorganisationen oder Gesundheitsdiensten der jeweiligen Länder kommt. Diese Aufteilung ermöglicht es, dass spezialisierte Anbieter jeweils jenen Teil der Versorgung übernehmen, für den sie ausgerüstet und ausgebildet sind.

Vereinbarungen zwischen Bundesländern über gemeinsame Aufgaben werden in Österreich häufig in Form von Artikel-15a-Vereinbarungen nach dem Bundes-Verfassungsgesetz geschlossen. Solche Vereinbarungen regeln die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern oder zwischen mehreren Ländern in Bereichen, die über die Zuständigkeit eines einzelnen Landes hinausgehen, etwa im Gesundheits- oder Rettungswesen. Sie legen üblicherweise fest, welche Leistungen erbracht werden und wie die Kosten zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften aufgeteilt werden.