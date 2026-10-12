Chinesische Automarken erreichen in Österreich bereits acht Prozent Marktanteil

Chinesische Autohersteller gewinnen in Österreich weiter an Bedeutung. Bis Ende September 2026 entfielen von insgesamt über 241.108 Pkw-Neuzulassungen 19.158 auf chinesische Marken. Das entspricht einem Marktanteil von 7,94 Prozent. Derzeit sind 17 chinesische Autohersteller in der österreichischen Zulassungsstatistik aufgeführt.

BYD als stärkste chinesische Marke im Land

Unter den chinesischen Anbietern führt BYD die Liste mit 8.851 Neufahrzeugen an und kommt damit auf einen Marktanteil von 3,67 Prozent. Das Unternehmen ist seit 2022 auf dem österreichischen Markt vertreten und bietet inzwischen zwölf Modelle an. In Salzburg zählt der Standort Denzel in Salzburg-Maxglan zu den vier BYD-Händlern im Bundesland. Bei BYD Austria ist Daniel Jäger tätig.

Im Vergleich dazu verzeichnete der VW-Konzern im selben Zeitraum 93.917 Neuzulassungen in Österreich. Für den Vertrieb sämtlicher Marken des VW-Konzerns im Land ist Porsche Austria zuständig, deren Geschäftsführer Wolfgang Wurm ist. Nicht alle chinesischen Einflüsse auf dem Markt sind dabei auf eigenständige chinesische Marken beschränkt: Auch Polestar zählt zu den Automarken mit chinesischen Eigentümern. Josef Nußbaumer ist Sprecher des Salzburger Fahrzeughandels.

Zulassungszahlen als Gradmesser für Marktverschiebungen

Grundsätzlich gelten Neuzulassungszahlen in der Automobilbranche als zentraler Indikator dafür, wie sich Marktanteile zwischen etablierten und neuen Anbietern verschieben. Statistik Austria erfasst dafür laufend, welche Marken und Hersteller in Österreich neu zugelassene Fahrzeuge stellen. Diese Daten ermöglichen einen Vergleich zwischen traditionellen europäischen Konzernen und jüngeren Marktteilnehmern aus Asien.

Der Eintritt chinesischer Hersteller in europäische Märkte erfolgt üblicherweise über den Aufbau eigener Vertriebsstrukturen und Händlernetze, wie es auch bei BYD in Österreich zu beobachten ist. Dabei setzen viele chinesische Anbieter verstärkt auf Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride, da diese Antriebsarten in den vergangenen Jahren in Europa zunehmend nachgefragt wurden. Die Markteinführung neuer Modelle geht in der Regel mit dem schrittweisen Ausbau des Händlernetzes einher, bevor ein Hersteller in der Zulassungsstatistik eines Landes eine nennenswerte Größe erreicht.

Der chinesische Automobilmarkt selbst gilt als besonders fragmentiert: Dort operieren deutlich über 100 Autohersteller am heimischen Markt. Diese hohe Zahl an Wettbewerbern im Inland hat dazu beigetragen, dass sich viele chinesische Hersteller zunehmend auf den Export in andere Weltregionen konzentrieren, um zusätzliche Absatzmärkte zu erschließen. Europäische Märkte wie der österreichische gehören zu den Zielregionen dieser Expansion.

Etablierte europäische Konzerne wie der VW-Konzern stehen dadurch vor der Aufgabe, ihre Marktposition gegenüber neuen Mitbewerbern zu behaupten. Üblicherweise reagieren etablierte Hersteller auf verstärkten Wettbewerb durch Elektromobilitäts-Konkurrenten mit eigenen Investitionen in Batterietechnologie, Ladeinfrastruktur und die Erweiterung ihrer Modellpaletten im Bereich alternativer Antriebe. Für Verbraucher in Österreich bedeutet die wachsende Zahl chinesischer Marken in jedem Fall eine größere Auswahl an Fahrzeugmodellen und Preissegmenten als noch vor wenigen Jahren.