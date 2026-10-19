Doppelmayr baut urbane Seilbahn in Panama-Stadt für 2.800 Passagiere pro Stunde

Der österreichische Seilbahnhersteller Doppelmayr hat den Zuschlag für ein Großprojekt in Panama-Stadt erhalten. Das Unternehmen teilte den Auftrag am Montag mit. Im Auftrag von Metro de Panama errichtet Doppelmayr eine urbane Seilbahn mit einer Länge von 6,6 Kilometern, die den Bezirk San Miguelito an das öffentliche Verkehrsnetz der Hauptstadt anbinden soll.

Auftrag für das Projekt „Teleferico de San Miguelito“

Panamas Präsident Jose Raul Mulino erteilte Doppelmayr am 15. Oktober offiziell den Errichtungsauftrag. Das Projekt trägt den Namen „Teleferico de San Miguelito“. San Miguelito gilt als der bevölkerungsreichste Bezirk der Hauptstadt Panama-Stadt.

Die geplante Anlage soll sechs Stationen umfassen und barrierefrei zugänglich sein. Sie verbindet San Miguelito mit wichtigen Knotenpunkten des öffentlichen Verkehrsnetzes. Für die gesamte Strecke ist eine Fahrzeit von etwa 26 Minuten vorgesehen. Die Seilbahn soll täglich 18 Stunden in Betrieb sein und dabei bis zu 2.800 Personen pro Stunde und Richtung befördern können. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2029 geplant.

Zum Auftragsvolumen äußerte sich Doppelmayr auf Nachfrage der APA nicht.

Urbane Seilbahnen als Verkehrsmittel in Großstädten

Seilbahnen werden in zahlreichen Städten Lateinamerikas und anderer Weltregionen zunehmend als ergänzendes Nahverkehrsmittel eingesetzt. Besonders in Metropolen mit dicht besiedelten und topografisch schwierigen Stadtteilen gelten sie als Möglichkeit, Wohngebiete anzubinden, die mit klassischen Verkehrsmitteln wie Bus oder U-Bahn nur eingeschränkt erreichbar sind. Da Seilbahnen über dem bestehenden Straßennetz verlaufen, lassen sie sich oft mit geringerem baulichem Eingriff errichten als unterirdische oder ebenerdige Verkehrssysteme.

In der Regel punkten urbane Seilbahnsysteme zudem mit vergleichsweise kurzen Bauzeiten und einer hohen Beförderungskapazität auf engem Raum. Für Städte mit stark wachsender Bevölkerung und zunehmendem Verkehrsaufkommen kann eine solche Anbindung eine Entlastung des übrigen Nahverkehrsnetzes bedeuten, insbesondere wenn sie an bestehende Linien wie Busse oder Metros anschließt.

Doppelmayr im internationalen Seilbahngeschäft

Doppelmayr mit Sitz in Vorarlberg zählt zu den international tätigen Herstellern von Seilbahnsystemen und realisiert neben klassischen alpinen Anlagen auch urbane Seilbahnprojekte in verschiedenen Ländern. Solche Projekte werden häufig in Zusammenarbeit mit kommunalen oder staatlichen Verkehrsbetrieben umgesetzt, die für Planung, Finanzierung und späteren Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs zuständig sind. Im aktuellen Fall tritt mit Metro de Panama der staatliche Betreiber des Nahverkehrssystems der Hauptstadt als Auftraggeber auf.