Dornbirner Firma züchtet täglich 250 Kilo Salat in vollautomatisiertem Hochregallager

Automatisierter Salat-Anbau im Hochregallager: Dornbirner Unternehmen setzt auf Vertical Farming

Im Dornbirner Industriegebiet baut das Unternehmen Vertical Greens Salat in einem vollautomatisierten Hochregallager an. Vertical Greens ist ein Tochterunternehmen der Heron Innovations Factory, deren Inhaber Christian Beer ist. Die Leitung von Vertical Greens hat Maximilian Eiswirth inne.

Derzeit werden in der Anlage täglich 250 Kilogramm Salat geerntet. Der Großhandel wird mit dem Produkt beliefert.

Roboter und Künstliche Intelligenz steuern den Prozess

Den Anbau überwacht Künstliche Intelligenz. Transportsysteme und Roboter betreuen die Pflanzen und begleiten deren Wachstum. Ein Roboter transportiert die Pflanzen vollautomatisiert durch das System. Ausgesät und ins System eingeschleust, durchlaufen die Pflanzen verschiedene Licht- und Klimazonen. Nach der Ernte werden sie auf Qualität kontrolliert und in ein Kühllager gebracht. Die gesamte Anlage soll über ein Tablet gesteuert werden können.

Das System ist nach außen abgeriegelt, die einströmende Luft wird gefiltert. Laut Eiswirth verbraucht die Anlage deutlich weniger Düngemittel und deutlich weniger Wasser als konventionelle Anbaumethoden. Pestizide werden nicht eingesetzt.

Zwölf Jahre Entwicklung – zentrale Datenauswertung in Dornbirn

Heron arbeitet seit zwölf Jahren an den zugrundeliegenden Prozessen. Alle Daten künftiger Anlagen sollen in der Dornbirner Zentrale ausgewertet und gespeichert werden. In den kommenden Monaten ist im deutschsprachigen Raum eine erste weitere Anlage geplant, die bis zu 1.000 Salatpflanzen pro Tag liefern soll. Darüber hinaus sind Vertical-Farming-Systeme auch weltweit vorgesehen, konkrete Standorte oder Zeitpläne wurden dazu nicht genannt.