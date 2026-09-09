Dornbirner Herbstmesse halbiert Eintrittspreis auf 6 Euro

Die Messe Dornbirn eröffnet am 9. September 2026 die 78. Herbstmesse. Erstmals verantwortet der neue Geschäftsführer Nilly Nail die Veranstaltung. Eine der zentralen Neuerungen betrifft den Eintrittspreis: Dieser wird von bisher 12 Euro auf einheitlich 6 Euro halbiert, sowohl an der Tageskasse als auch im Online-Verkauf. Kinder bis 14 Jahre erhalten weiterhin freien Eintritt.

Halbierter Eintritt und neue Geschäftsführung

Im Vorjahr kostete das Tagesticket für Erwachsene an der Tageskasse noch 12 Euro, im Online-Verkauf 11 Euro. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren zahlten damals 6 Euro an der Tageskasse beziehungsweise 5,50 Euro online. Für die 78. Auflage gilt nun ein einheitlicher Preis von 6 Euro für Erwachsene, unabhängig davon, ob das Ticket vor Ort oder im Vorfeld online erworben wird. Kinder bis 14 Jahre besuchen die Messe weiterhin kostenlos.

Die Herbstmesse findet von 9. bis 13. September 2026 in Dornbirn statt. Rund 220 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren ihre Produkte und Leistungen auf einer Fläche von knapp 35.000 Quadratmetern. Einer der inhaltlichen Schwerpunkte in diesem Jahr ist das Thema Holz: Gezeigt werden heimische Holzarten sowie daraus gefertigte Werkstücke und Bauwerke. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Vorarlberg-Bezug, wobei heimisches Handwerk im Mittelpunkt steht.

Herbstmessen als regionale Wirtschaftsschau

Herbstmessen wie jene in Dornbirn zählen in vielen Regionen zu den traditionellen Gelegenheiten, bei denen lokale Betriebe, Handwerksbetriebe und Dienstleister einem breiten Publikum ihre Angebote vorstellen. Üblicherweise dienen solche Messen sowohl dem direkten Verkauf als auch der allgemeinen Sichtbarkeit regionaler Wirtschaftszweige. Aussteller nutzen die Veranstaltungen häufig, um Neuheiten zu präsentieren, Kontakte zu potenziellen Kundinnen und Kunden zu knüpfen sowie bestehende Geschäftsbeziehungen zu pflegen.

Themenschwerpunkte wie Holz sind bei regionalen Messen grundsätzlich keine Seltenheit, da sie einen direkten Bezug zu lokalen Wirtschaftszweigen und handwerklichen Traditionen herstellen. In Regionen mit ausgeprägter Forst- und Holzwirtschaft dient die Präsentation heimischer Holzarten und daraus gefertigter Bauwerke häufig dazu, die Vielfalt handwerklicher und industrieller Verarbeitungsmöglichkeiten sichtbar zu machen. Auch die Verbindung von Ausstellungsinhalten mit der jeweiligen Region ist bei solchen Veranstaltungen ein verbreitetes Konzept, um lokale Wertschöpfung und handwerkliches Können hervorzuheben.

Eintrittspreise für Messen werden von den jeweiligen Veranstaltern in der Regel individuell festgelegt und können sich von Jahr zu Jahr ändern. Solche Anpassungen betreffen sowohl die Preisstruktur für unterschiedliche Ticketarten als auch mögliche Unterschiede zwischen Vorverkauf und Tageskasse. Eine einheitliche Preisgestaltung, wie sie nun für die Herbstmesse gilt, vereinfacht in der Praxis häufig die Kommunikation gegenüber Besucherinnen und Besuchern, da unterschiedliche Tarife für Online- und Vor-Ort-Käufe entfallen.