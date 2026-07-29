Dr. Richard Gruppe verdoppelt E-Bus-Flotte und investiert 150 Millionen Euro

Dr. Richard Gruppe erweitert Elektrobus-Flotte

Die Wiener Dr. Richard Gruppe baut ihre Flotte an elektrisch betriebenen Reisebussen aus. Anfang 2027 soll die Zahl der E-Busse von derzeit drei auf sechs verdoppelt werden.

Seit Februar 2026 ist ein Pilotprojekt mit drei elektrischen Reisebussen im Einsatz. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge des Modells T12E des chinesischen Herstellers Yutong, die unter anderem für Shuttledienste sowie für längere Tagesfahrten zwischen Wien und Salzburg genutzt werden.

Technische Eckdaten

Die eingesetzten Busse verfügen über eine Reichweite von 450 Kilometern und bieten Platz für 50 Fahrgäste.

Geschäftsführer Lukas Hackl erklärte, dass bei der Auswahl des Modells zwischen chinesischen und indischen Anbietern zu entscheiden gewesen sei, da europäische Alternativen nicht zur Verfügung gestanden hätten. Hackl verwies zudem darauf, dass Reisebusfahrerinnen und -fahrer gesetzlich zu Pausen verpflichtet sind.

Eigene Energieversorgung und Investitionen

Für den Betrieb der E-Flotte setzt das Unternehmen auf eigene Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung sowie auf eine eigene Ladeinfrastruktur. Der Fokus liegt vorerst auf den Standorten Wien und Salzburg.

Insgesamt plant die Dr. Richard Gruppe, in den kommenden Jahren rund 150 Millionen Euro zu investieren. Das Geld soll in die E-Flotte, den Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie die Modernisierung der Werkstätten fließen.

Zweitgrößtes Busunternehmen Österreichs

Die Dr. Richard Gruppe ist ein Wiener Familienunternehmen mit rund 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nach dem Postbus ist sie das zweitgrößte Busunternehmen Österreichs.