Drei Gesellschaften der Lustenauer Obrist-Gruppe sind insolvent – 31,8 Millionen Euro Schulden

Drei Gesellschaften der Lustenauer Obrist-Gruppe sind zahlungsunfähig. Betroffen sind Obrist Powertrain, Obrist Technologies und die deutsche Gesellschaft Obrist DE. Die Verbindlichkeiten der drei insolventen Firmen summieren sich auf rund 31,8 Millionen Euro. Insgesamt sind in den betroffenen Gesellschaften 14 Menschen beschäftigt.

Verbindlichkeiten der drei Gesellschaften im Detail

Auf Obrist Powertrain entfallen Verbindlichkeiten von rund 18,9 Millionen Euro. Bei Obrist Technologies belaufen sich die Schulden auf rund 6,1 Millionen Euro, bei der deutschen Gesellschaft Obrist DE auf rund 6,8 Millionen Euro. Das Stammunternehmen der Gruppe, Obrist Engineering, ist von der Insolvenz nicht betroffen. Dort arbeiten rund 30 Mitarbeiter.

Firmengründer Frank Obrist nennt als Gründe für die Insolvenzen hohe Entwicklungskosten, ausbleibende Einnahmen sowie gescheiterte Gespräche mit Investoren.

Ausrichtung der einzelnen Gesellschaften

Die Obrist-Gruppe entwickelt Technik für Fahrzeuge und alternative Kraftstoffe. Obrist Powertrain arbeitet an Hybridantrieben, Obrist Technologies an Verfahren zur Herstellung von Methanol als Treibstoff. Das nicht von der Insolvenz betroffene Stammunternehmen Obrist Engineering entwickelt Komponenten für Klimaanlagen sowie für das Wärmemanagement von Fahrzeugen. Über die Insolvenz berichteten zuerst die Vorarlberger Nachrichten.

Insolvenzverfahren bei mehreren Gesellschaften einer Unternehmensgruppe

Grundsätzlich können innerhalb einer Unternehmensgruppe einzelne Gesellschaften rechtlich und wirtschaftlich eigenständig behandelt werden. Ist eine Tochtergesellschaft zahlungsunfähig, bedeutet dies nicht automatisch, dass auch andere Gesellschaften derselben Gruppe insolvenzrechtlich betroffen sind. Üblicherweise wird für jede zahlungsunfähige Gesellschaft ein eigenes Insolvenzverfahren eröffnet, in dessen Rahmen die Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern erfasst und die vorhandenen Vermögenswerte verwertet werden.

In der Entwicklung neuer Antriebstechnologien und alternativer Kraftstoffe sind hohe Vorlaufkosten in der Branche keine Seltenheit. Forschung und Entwicklung in diesem Bereich erfordern häufig langjährige Investitionen, bevor marktreife Produkte tatsächliche Einnahmen erwirtschaften. Unternehmen sind dabei oft auf externes Kapital angewiesen, etwa durch Investoren oder Fördermittel, um die Zeit bis zur Markteinführung zu überbrücken. Bleiben solche Finanzierungen aus oder verzögern sich Markteintritte, geraten insbesondere kleinere und mittelgroße Entwicklungsunternehmen schneller unter finanziellen Druck als etablierte Großkonzerne mit breiterer Kapitalbasis.

Auch die Suche nach Investoren gestaltet sich in kapitalintensiven Technologiebereichen häufig langwierig. Verhandlungen können sich über Monate oder Jahre hinziehen, ohne dass am Ende eine Einigung erzielt wird. Für Unternehmen, die auf solche Finanzierungsrunden angewiesen sind, kann das Scheitern derartiger Gespräche unmittelbare Auswirkungen auf die Zahlungsfähigkeit haben, insbesondere wenn parallel laufende Entwicklungsprojekte weiterhin Kosten verursachen.