Drei weitere Signa-Gesellschaften rund um Wiener Postsparkasse in Konkurs

Am Wiener Handelsgericht haben drei weitere Unternehmen aus der Signa-Gruppe ein Konkursverfahren beantragt. Wie der Gläubigerschutzverband Creditreform berichtete, wurden die Anträge am Donnerstag eingebracht.

Betroffen sind Gesellschaften rund um die Immobilie Postsparkasse am Georg-Coch-Platz 2 im ersten Wiener Gemeindebezirk. Das Gebäude wurde nach Plänen von Otto Wagner errichtet.

Verflochtene Gesellschaftsstruktur

Bei den insolventen Unternehmen handelt es sich um die Georg-Coch-Platz Management GmbH, die GCP ZwiCo 2025 GmbH sowie die Georg-Coch-Platz Inter GmbH & Co KG. Die Georg-Coch-Platz Management GmbH ist ein Tochterunternehmen der Signa Prime Capital Invest, über die bereits im Juni dieses Jahres ein Insolvenzverfahren eröffnet worden war.

Der Georg-Coch-Platz Management GmbH gehört zudem die GCP ZwiCo 2025 GmbH. Sie fungiert außerdem als unbeschränkt haftende Gesellschafterin der Georg-Coch-Platz Inter GmbH & Co KG sowie der bereits insolventen Georg-Coch-Platz Immobilien GmbH & GmbH OG.

Gescheiterter Sharedeal als Insolvenzursache

In den Eigenanträgen wurde als Insolvenzursache angegeben, dass ein Sharedeal der Georg-Coch-Platz Immobilien GmbH & GmbH OG gescheitert ist. Die betroffenen Gesellschaften beschäftigen keine eigenen Dienstnehmer.