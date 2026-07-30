Egger Gruppe steigert Umsatz auf 4,28 Milliarden Euro – Neues Kraftwerk deckt 70 Prozent des Strombedarfs

Egger Gruppe steigert Umsatz auf 4,28 Milliarden Euro

Die Egger Gruppe mit Sitz in St. Johann in Tirol hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 4,28 Milliarden Euro erzielt. Das entspricht einer Steigerung von 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das EBITDA legte um 0,1 Prozent auf 541,8 Millionen Euro zu.

Die Zahlen wurden am Donnerstag im Rahmen der Bilanzpräsentation vorgestellt. Vorstandssprecher Thomas Leissing präsentierte die Ergebnisse des Unternehmens.

Investitionen in Millionenhöhe

Im abgelaufenen Geschäftsjahr investierte Egger 450,1 Millionen Euro, rund 15 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Ein Teil der Investitionen fließt in den Ausbau des Werks in Markt Bibart in Bayern, wo über drei Jahre mehr als 200 Millionen Euro investiert werden.

Am Stammsitz in St. Johann in Tirol nahm das Unternehmen vor kurzem ein neues Kraftwerk in Betrieb. Die Investitionssumme für das Kraftwerk belief sich auf 80 Millionen Euro. Werksleiter Johannes Salvenmoser begleitete das Projekt, das über fünf Jahre geplant wurde. Die eigentliche Bauphase dauerte 18 Monate.

Kraftwerk deckt Teil des Strombedarfs

Das Kraftwerk läuft rund um die Uhr und liefert derzeit so viel Strom, wie eine Stadt mit etwa 25.000 Einwohnern benötigt. Mit einer Erzeugung von 100.000 Megawattstunden können 70 Prozent des Strombedarfs des Werks in St. Johann selbst gedeckt werden.

Zusätzlich versorgt ein Fernwärmenetzwerk mit 900 Anschlüssen wesentliche Teile der Ortschaften St. Johann und Oberndorf in Tirol.