Einzelhandel in Österreich: Stimmung stabilisiert sich auf niedrigem Niveau – echter Aufschwung lässt weiter auf sich warten

Einzelhandel in Österreich: Stimmung stabilisiert sich, Aufschwung bleibt aus

Die Stimmung im österreichischen Einzelhandel hat sich im ersten Halbjahr 2026 weiter stabilisiert. Von einer nachhaltigen Erholung kann nach Einschätzung des Instituts für Handel, Absatz und Marketing der Johannes Kepler Universität Linz jedoch noch keine Rede sein.

Das Institut berechnet und analysiert den Einzelhandelsklima-Index auf Basis monatlicher Erhebungen der Europäischen Kommission unter Einzelhandelsmanagerinnen und -managern. Der Index gilt als Stimmungsindikator und wird als Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung eingestuft.

Negativer Bereich seit 2022

Das Einzelhandelsklima ist in Österreich weiterhin im negativen Bereich geblieben. Der aktuelle Saldowert liegt bei minus sechs Prozentpunkten. Der letzte positive Wert wurde im zweiten Halbjahr 2021 verzeichnet. Die Lage hatte sich bereits im ersten Halbjahr 2025 gegenüber den Krisenjahren 2022 bis 2024 leicht entspannt. Diese Entwicklung setzte sich im zweiten Halbjahr 2025 und im ersten Halbjahr 2026 fort.

Handelsforscher Ernst Gittenberger sieht zwar Anzeichen für eine Stabilisierung, warnt jedoch vor übertriebenen Erwartungen. Negative Einschätzungen hätten im österreichischen Einzelhandel weiter überwogen, ein Aufschwung sei derzeit nicht erkennbar. Auch der Ausblick auf das dritte Quartal 2026 lasse keine rasche Verbesserung erwarten. Institutsvorstand Christoph Teller verweist darauf, dass Konsumentinnen und Konsumenten derzeit weiterhin verunsichert seien.

Österreich im EU-Vergleich auf Rang 21

Im Vergleich mit 25 untersuchten EU-Staaten belegt Österreich Rang 21 und ist gegenüber dem zweiten Halbjahr 2025 weiter zurückgefallen. Der österreichische Wert entspricht dem EU-Durchschnitt, der durch schwache Ergebnisse aus Deutschland (minus 28 Prozentpunkte) und Frankreich (minus 15 Prozentpunkte) deutlich nach unten gedrückt wurde. 16 der 25 untersuchten Länder verzeichneten ein positives Einzelhandelsklima. Schweden führt das Ranking mit einem Saldowert von plus 23 Prozentpunkten an. Auch Tschechien, Slowenien und Italien erreichten gute Werte. Für Luxemburg und Spanien lagen keine Daten vor.