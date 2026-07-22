Ende einer Ära: Traditionelle Maschinenfabrik Montex schließt im Lavanttal – 35 Arbeitsplätze auf dem Spiel

Maschinenfabrik Montex in St. Stefan im Lavanttal wird geschlossen

Die Maschinenfabrik Montex in St. Stefan im Lavanttal wird ihren Standort schließen. Von der Entscheidung sind 35 Mitarbeiter betroffen.

Die Schließung wurde am Mittwochnachmittag von der Mutterfirma Monforts Textilmaschinen bekanntgegeben, die ihren Hauptsitz in Mönchengladbach hat.

Nach Angaben des Unternehmens wird die Produktionsstätte in St. Stefan im Lavanttal bis spätestens Ende März aufgegeben. Die Produktion von Montex soll nach Mönchengladbach verlegt werden.

Als Grund für die Maßnahme nennt das Unternehmen eine anhaltend schwache Nachfrage im Textilmaschinenbau. Für die 35 betroffenen Mitarbeiter soll es einen Sozialplan geben.

Der Rechtsvertreter der Firma, Christian Ragger, erklärte, dass die Mitarbeiter am Mittwoch über die Schließung informiert wurden.