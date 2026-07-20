Energie AG startet größten Batteriespeicher Oberösterreichs am Standort Timelkam

Energie AG nimmt größten Batteriespeicher Oberösterreichs in Betrieb

Die Energie AG hat am Montag beim Kraftwerk Timelkam den größten Batteriespeicher Oberösterreichs offiziell in Betrieb genommen. In das Projekt wurden rund vier Millionen Euro investiert.

Die Anlage entstand in Zusammenarbeit mit dem deutschen Spezialisten Intilion und verfügt über eine nutzbare Speicherkapazität von 14,5 Megawattstunden. Das entspricht nach Unternehmensangaben etwa 1.450 Privathausspeichern mit einer Kapazität von jeweils zehn Kilowattstunden.

Lithium-Eisenphosphat-Technologie und hohe Zyklenzahl

Beim Batteriespeicher kommt eine Lithium-Eisenphosphat-Technologie zum Einsatz. Die Anlage ist auf rund 500 vollständige Lade- und Entladezyklen pro Jahr ausgelegt.

An der Inbetriebnahme nahmen unter anderem Energie-AG-Generaldirektor Leonhard Schitter sowie Energie-Landesrat und Energie-AG-Aufsichtsratsvorsitzender Markus Achleitner (ÖVP) teil.