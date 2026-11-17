In Krottendorf in der Südsteiermark haben die Bauarbeiten für einen neuen Photovoltaik-Park begonnen. Die Energie Steiermark investiert 8,6 Millionen Euro in das Projekt, das auf einer Fläche von zwölf Hektar entsteht. Der offizielle Baustart fand am Dienstag, dem 17. November 2026, statt. Nach Fertigstellung im zweiten Quartal 2027 soll die Anlage eine Leistung von 13 Megawatt erreichen und jährlich rund 17,5 Gigawattstunden Strom produzieren. Das entspricht dem durchschnittlichen Jahresbedarf von mehr als 5.100 Haushalten.

Bewegliche Module mit Platz für Ackerbau

Auf dem Gelände in Krottendorf, das zur Gemeinde Groß-Sankt Florian gehört, werden bewegliche Photovoltaik-Module installiert. Diese folgen dem Stand der Sonne und lassen sich so ausrichten, dass zwischen den einzelnen Modulreihen Raum für landwirtschaftliche Bearbeitung bleibt. Stromerzeugung und Ackerbau sind damit auf derselben Fläche vorgesehen.

Der erzeugte Strom wird zunächst in einer Übergabestation auf dem Areal zusammengeführt. Von dort führt eine 20-kV-Kabelleitung zum rund fünf Kilometer entfernten Umspannwerk Deutschlandsberg, über das die Einspeisung in das Netz erfolgt.

Beteiligt an dem Projekt sind die Vorstände der Energie Steiermark, Martin Graf und Werner Ressi, sowie der Bürgermeister von Groß-Sankt Florian, Johann Posch. Die Energie Steiermark gab zudem an, im Jahr 2026 landesweit mehr als 100.000 PV-Paneele zu verbauen.

Doppelnutzung landwirtschaftlicher Flächen

Die Kombination aus Photovoltaik und landwirtschaftlicher Nutzung derselben Fläche wird häufig als Agri-Photovoltaik bezeichnet. Grundsätzlich geht es bei diesem Ansatz darum, Flächenkonkurrenz zwischen Energieerzeugung und Landwirtschaft zu verringern. Durch höhere Modulreihen oder beweglich gelagerte Systeme, die der Sonne nachgeführt werden, bleibt darunter ausreichend Raum für landwirtschaftliche Geräte und Bearbeitungsschritte.

Nachgeführte Module haben gegenüber starr montierten Anlagen zudem den Vorteil, dass sie über den Tagesverlauf einen größeren Anteil des Sonnenlichts einfangen können, da sie dem Sonnenstand folgen. Das kann sich positiv auf den Ertrag einer Anlage auswirken, abhängig von Standort, Ausrichtung und eingesetzter Technik.

Bei größeren Solarparks ist die Anbindung an das übergeordnete Stromnetz üblicherweise ein zentraler Planungsschritt. Der auf der Fläche erzeugte Strom wird dabei zunächst gebündelt und anschließend über Mittelspannungsleitungen zu einem nahegelegenen Umspannwerk geführt, wo die Einspeisung in das überregionale Netz erfolgt. Die Entfernung zwischen Erzeugungsanlage und Umspannwerk spielt dabei sowohl für die Kosten als auch für die technische Umsetzung eines Projekts eine Rolle.