Ennshafen bekommt Forschungslabor für Flüssigwasserstoff um 6,6 Millionen Euro

Im Ennshafen in Oberösterreich haben die Bauarbeiten für ein neues Forschungslabor für Flüssigwasserstoff begonnen. Bund, Land Oberösterreich und steirische Forschungseinrichtungen investieren gemeinsam 6,6 Millionen Euro in den Standort. Das Labor soll ab dem Frühjahr 2027 Anwendungen für Industrie, Luftfahrt und Schwerverkehr erforschen.

Neues Labor im Ennshafen nimmt Form an

Am Standort Ennshafen entsteht damit eine Forschungseinrichtung, in der künftig mit Flüssigwasserstoff gearbeitet wird. Dieser wird bei minus 253 Grad gespeichert. Im Labor sollen Materialien und technische Systeme getestet werden, darunter etwa Ventile für die Luftfahrt.

Den größten Teil der Investitionssumme von 6,6 Millionen Euro übernimmt der Bund. Das Land Oberösterreich beteiligt sich mit seiner eigenen Forschungsgesellschaft an dem Projekt. Auch steirische Forschungseinrichtungen sind an der Finanzierung beteiligt.

Die Eröffnung des Forschungszentrums für Flüssigwasserstoff im Ennshafen ist für das Frühjahr 2027 vorgesehen. Bis dahin laufen die Bauarbeiten am Standort. Parallel dazu entwickelt der Autohersteller BMW am oberösterreichischen Standort Steyr derzeit ein Wasserstoff-Brennstoffzellensystem.

Flüssigwasserstoff als Forschungsfeld für Industrie und Verkehr

Wasserstoff gilt allgemein als möglicher Energieträger für Bereiche, die sich nur schwer elektrifizieren lassen. Dazu zählen etwa der Schwerverkehr, die Luftfahrt und bestimmte industrielle Prozesse, die hohe Temperaturen oder große Energiemengen benötigen. Während gasförmiger Wasserstoff bereits in verschiedenen Anwendungen eingesetzt wird, bietet Flüssigwasserstoff durch seine hohe Energiedichte pro Volumen grundsätzlich Vorteile für den Transport und die Speicherung größerer Mengen.

Allerdings stellt die Verflüssigung von Wasserstoff auch besondere technische Anforderungen. Um Wasserstoff in flüssiger Form zu halten, muss er auf extrem niedrige Temperaturen von rund minus 253 Grad Celsius gekühlt werden. Das erfordert speziell entwickelte Materialien, Behälter und Leitungssysteme, die diesen Bedingungen dauerhaft standhalten. Ventile, Dichtungen und Werkstoffe müssen unter diesen Voraussetzungen intensiv getestet werden, bevor sie in sicherheitsrelevanten Bereichen wie der Luftfahrt oder im industriellen Maßstab eingesetzt werden können.

Solche Testverfahren sind typischerweise Aufgabe spezialisierter Forschungseinrichtungen, die eng mit Industriepartnern zusammenarbeiten. Ziel ist es dabei üblicherweise, technische Systeme unter realitätsnahen Bedingungen zu erproben, bevor sie in größere Anwendungen überführt werden. Für Branchen wie den Schwerverkehr oder die Luftfahrt spielt dabei auch die Frage eine Rolle, wie sich Wasserstoff sicher lagern, transportieren und betanken lässt.

Förderstrukturen bei Forschungsprojekten

Bei Forschungsvorhaben dieser Größenordnung ist es üblich, dass sich mehrere Träger an der Finanzierung beteiligen. Neben Bundesmitteln kommen häufig auch Beiträge von Bundesländern und wissenschaftlichen Einrichtungen zum Einsatz, die jeweils eigene Interessen an der technologischen Entwicklung verfolgen. Auf diese Weise sollen Kosten und Risiken auf mehrere Schultern verteilt werden, während gleichzeitig regionale Standortvorteile genutzt werden können.