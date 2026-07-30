EU-Verbot für Sikawild bedroht 25 Betriebe in Niederösterreich

EU-Verbot für Sikawild-Haltung stellt niederösterreichische Betriebe vor Herausforderungen

Die Europäische Union hat Sikawild im vergangenen Jahr als gebietsfremde und invasive Tierart eingestuft. Eine EU-Verordnung sieht vor, dass die Haltung und Zucht dieser Tierart nach Ablauf einer zweijährigen Übergangsfrist ab August 2027 verboten wird.

Bundesweit sind 250 landwirtschaftliche Betriebe von der Regelung betroffen, davon 25 in Niederösterreich. Die Europäische Kommission begründet die Maßnahme mit dem Schutz der Natur, der Vermeidung von Waldschäden sowie der Verhinderung einer Vermischung von Sikawild mit Rotwild.

Österreich sucht nach Ausnahmeregelung

Österreich setzt sich bei der Europäischen Kommission für eine Ausnahmeregelung ein. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) ruft alle betroffenen Betriebe auf, sich bis zum 10. August zu melden. Im Landwirtschaftsministerium wird derzeit an einer entsprechenden Ausnahmeregelung für die Haltung von Sikawild gearbeitet.

Betrieb in Ertl betroffen

Zu den betroffenen Landwirten zählt Anja Bierbaumer, die gemeinsam mit ihrem Mann einen Biohof in Ertl im Bezirk Amstetten führt. Dort leben auf einer Fläche von acht Hektar 35 Sika- und 25 Damtiere samt Nachzucht. Die Tiere werden nach Angaben Bierbaumers in einem ausbruchssicheren Wildgehege gehalten. Die Familie hatte 2011 mit der Haltung von Damwild begonnen.

Bierbaumer ist Obmann-Stellvertreterin des Wildtierhalterverbandes Niederösterreich und möchte um eine Ausnahmegenehmigung ansuchen. Ob Österreich eine solche Genehmigung von der Europäischen Kommission erhält, ist derzeit offen.