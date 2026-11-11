FACC steigert Umsatz um fast 15 Prozent und investiert 120 Millionen in neues Werk

Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres Umsatz und operatives Ergebnis deutlich gesteigert. Der Umsatz legte um 14,7 Prozent auf rund 800 Millionen Euro zu, das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 86 Prozent auf 40 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr bestätigte der Vorstand des börsennotierten Unternehmens seinen bisherigen Ausblick.

Deutlicher Ergebnissprung im dritten Quartal

Besonders stark zeigte sich die Entwicklung im dritten Quartal. Dort stieg der Umsatz um 28,6 Prozent auf 273,8 Millionen Euro. Das operative Ergebnis erhöhte sich im selben Zeitraum von 3,1 auf 14,6 Millionen Euro. Als Wachstumstreiber nannte FACC höhere Liefermengen für die Airbus-A320-Familie sowie für Businessjets. Auch das Geschäft mit Flugzeugkabinen entwickelte sich positiv. In den Bereichen Flugzeugstrukturen und Triebwerkskomponenten kam es teilweise zu deutlichen Ergebnissteigerungen. FACC hat zudem die Produktion am Standort in Kroatien ausgebaut. CEO Robert Machtlinger verwies auf ein laufendes Effizienzprogramm des Unternehmens.

Investitionen in neues Werk in St. Martin im Innkreis

FACC plant bis zum Jahr 2030 Investitionen im Volumen von rund 350 Millionen Euro. Ein wesentlicher Teil davon, rund 120 Millionen Euro, fließt in ein neues Hightech-Werk für Flugzeugstrukturen am Standort St. Martin im Innkreis in Oberösterreich. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das Management mit einem Umsatzwachstum zwischen 10 und 15 Prozent sowie mit einer EBIT-Marge von 5,25 bis 6,25 Prozent. Der Vorstand bestätigte diesen Ausblick im Zuge der vorgelegten Neunmonatszahlen.

Zulieferer zwischen Airbus-Programmen und Geschäftsreiseluftfahrt

Luftfahrtzulieferer wie FACC hängen in ihrer Geschäftsentwicklung eng von den Produktionsraten großer Flugzeughersteller ab. Die Airbus-A320-Familie zählt zu den meistgebauten Schmalrumpfflugzeugen weltweit, weshalb Veränderungen bei den Liefermengen für dieses Programm unmittelbaren Einfluss auf die Auslastung von Zulieferbetrieben haben. Daneben spielt das Segment der Businessjets eine Rolle, das eigenen Nachfragezyklen folgt und häufig von der wirtschaftlichen Lage international tätiger Unternehmen sowie vermögender Privatkunden abhängt.

Zulieferer in der Luftfahrtbranche fertigen in der Regel Komponenten für mehrere Teilbereiche eines Flugzeugs. Dazu zählen etwa Strukturbauteile, die zur tragenden Substanz eines Flugzeugs gehören, Komponenten für Triebwerke sowie Innenausstattungen wie Kabinenelemente. Eine positive Entwicklung in mehreren dieser Bereiche gilt üblicherweise als Hinweis auf eine breit abgestützte Nachfrage, da unterschiedliche Produktionslinien gleichzeitig profitieren.

Standortausbau als langfristige Strategie

Investitionsentscheidungen wie der Bau eines neuen Werks werden in der Luftfahrtzulieferindustrie meist mit einem langen zeitlichen Vorlauf getroffen. Neue Produktionsstätten müssen üblicherweise umfangreiche Qualitäts- und Zertifizierungsanforderungen erfüllen, bevor sie Bauteile für zivile Flugzeuge liefern dürfen. Unternehmen planen solche Vorhaben daher in der Regel über mehrere Jahre hinweg und richten sie an erwarteten Produktionsraten der Flugzeughersteller aus. Auch die Verteilung der Fertigung auf mehrere Standorte, etwa durch den parallelen Ausbau von Kapazitäten im In- und Ausland, dient in der Branche häufig dazu, Produktionsrisiken zu streuen und Lieferfähigkeit über einen längeren Zeitraum sicherzustellen.