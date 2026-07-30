Fernwärme in Oberösterreich ab August 2026 um bis zu sechs Prozent teurer

Fernwärme in Oberösterreich wird ab August 2026 teurer

In Oberösterreich steigen ab 1. August 2026 die Fernwärmepreise bei den drei größten Anbietern des Landes. Die zuständige Preisbehörde des Landes Oberösterreich hat die entsprechenden Erhöhungen genehmigt.

Die Linz AG erhöht ihre Fernwärmepreise um sechs Prozent, die Energie AG um 5,45 Prozent und die EWW Wels um 3,1 Prozent.

Auswirkungen auf Haushalte

Die Linz AG versorgt rund 90.000 Haushalte mit Fernwärme. Für einen durchschnittlichen Haushalt bedeutet die Preiserhöhung Mehrkosten von rund einem Euro pro zehn Quadratmeter Wohnfläche.

Im vergangenen Jahr waren die Fernwärmepreise um acht Prozent gestiegen. Die diesjährigen Erhöhungen fallen damit geringer aus als im Vorjahr, liegen aber weiterhin über der aktuellen Inflationsrate.

Reaktion der Landespolitik

Der für die Preisbehörde zuständige Landesrat Stefan Kaineder von den Grünen wies auf die Diskrepanz zwischen den Preiserhöhungen und der Inflationsrate hin. Zugleich bewegen sich die Anbieter nach geltendem Recht innerhalb der bestehenden Preisgesetze.