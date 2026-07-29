FIFA gibt Mitgliedsverbänden 53 Tage für Abstimmung über umstrittenen Investorendeal

FIFA setzt Mitgliedsverbänden Frist für Entscheidung über Investorendeal

Der Fußballweltverband FIFA hat seinen 211 Mitgliedsverbänden eine Frist von 53 Tagen gesetzt, um über einen geplanten Investorendeal zu entscheiden. Als Stichtag für die Abstimmung ist der 19. September vorgesehen.

Der Deal betrifft den potenziellen Verkauf kommerzieller Rechte, darunter auch Rechte an der Weltmeisterschaft. Über die Pläne informierte FIFA-Präsident Gianni Infantino nach Berichten britischer Medien in einem fünfseitigen Brief. Für den Beschluss ist eine einfache Mehrheit der Mitgliedsverbände vorgesehen.

Reaktionen der Kontinentalverbände

Der Europaverband UEFA hat Kritik an dem Vorhaben geäußert. Die Kontinentalverbände Asiens sowie Nord- und Mittelamerikas zeigten sich inhaltlich offener gegenüber den Plänen. Beide Verbände bemängelten jedoch, im Vorfeld nicht über die Pläne Infantinos informiert worden zu sein.