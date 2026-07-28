FIFA will Turnier-Rechte für vier Milliarden Dollar verkaufen – UEFA warnt vor Ausverkauf des Fußballs

FIFA plant Verkauf kommerzieller Rechte an Investoren – UEFA übt scharfe Kritik

Die FIFA plant, einen Teil der kommerziellen Rechte an ihren Turnieren an Investoren zu verkaufen. Durch den Verkauf soll ein Erlös von mehr als vier Milliarden Dollar erzielt werden.

Künftige Weltmeisterschaften sollen demnach unter dem Dach eines neuen Unternehmens organisiert werden, an dem der Weltverband unter Präsident Gianni Infantino die Mehrheit halten würde.

Investor aus dem Umfeld der Familie Kushner im Gespräch

Nach Berichten der Financial Times führt der Technologieinvestor Joshua Kushner Gespräche darüber, den Einstieg über seinen Fonds Thrive Eternal anzuführen. Joshua Kushner ist der Bruder von Jared Kushner, der mit Ivanka Trump, der Tochter von US-Präsident Donald Trump, verheiratet ist.

Ein FIFA-Sprecher bestätigte, dass erwartet werde, dass Thrive die Führung der geplanten Investorengruppe übernehme. Die FIFA arbeite bei ihren Plänen zudem mit der Investmentbank JPMorgan zusammen.

Fragen zur künftigen Rolle Infantinos

Infantinos letzte Amtszeit als FIFA-Präsident wird bis 2031 erwartet, der 56-Jährige steht derzeit an der Spitze des Verbands. Ein FIFA-Sprecher erklärte, es sei nie darüber gesprochen worden, ob Infantino nach Ablauf seiner letzten Amtszeit ein Amt in dem neuen Unternehmen übernehme. Zugleich hieß es vonseiten des Sprechers, dass der FIFA-Präsident und die Verwaltung des Verbands führende Rollen in der Einrichtung übernehmen müssten, um gemäß den Statuten die Kontrolle über jede Tochtergesellschaft zu behalten.

UEFA spricht von überschrittener Grenze

Der europäische Fußballverband UEFA reagierte mit scharfer Kritik auf die Pläne. In einer Mitteilung hieß es, damit werde „eine Grenze überschritten, die die für den Fußball verantwortlichen Institutionen niemals überschreiten dürften“. Die UEFA erklärte, sie nehme die Angelegenheit sehr ernst.

Der Verband kritisierte zudem „völlige Intransparenz darüber, wer finanziell davon profitiert“. Die UEFA betonte: „Die Seele und die Führung des Fußballs sind keine Handelsware“ und stellte klar: „Er steht der FIFA nicht zum Verkauf“.