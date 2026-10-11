Flughafen Salzburg sucht 100 zusätzliche Mitarbeiter für die Wintersaison

Der Flughafen Salzburg Wolfgang Amadeus Mozart sucht für den bevorstehenden Winterbetrieb rund 100 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Stellen sind befristet und laufen von Mitte November bis Ende März. Gesucht wird Personal für mehrere Bereiche, darunter die Flugzeugabfertigung, die Gepäcksortierung, die Passagierbetreuung, Arbeiten auf dem Vorfeld, die Reinigung, die medizinische Versorgung von Reisenden sowie die Technik.

100 befristete Stellen für die Wintersaison

Der zusätzliche Personalbedarf hängt mit dem saisonal stark erhöhten Flugaufkommen am Salzburger Flughafen zusammen. An Spitzentagen starten und landen dort bis zu 170 Flugzeuge, bis zu 26.000 Passagiere sind an solchen Tagen am Airport unterwegs. Unter den Reisenden befinden sich unter anderem Gäste aus Großbritannien, Irland, Israel und Deutschland. Zusätzlich kommen über deutsche Flughäfen auch Passagiere anderer Nationen nach Salzburg.

Die ausgeschriebenen Positionen decken ein breites Spektrum an Tätigkeiten ab, die im laufenden Winterbetrieb anfallen. Dazu zählen neben der direkten Betreuung der Passagiere auch Aufgaben auf dem Vorfeld, in der Gepäcklogistik sowie im technischen Bereich. Auch medizinisches Personal zur Versorgung von Reisenden gehört zu den gesuchten Kräften.

Unterstützung aus Nürnberg im Vorjahr

Im Jahr 2025 hatte der Flughafen Salzburg sein Personal in der Wintersaison bereits mit Unterstützung aus Deutschland aufgestockt. Mitarbeitende des Flughafens Nürnberg halfen damals in Salzburg aus. Rund 20 saisonale Kräfte aus Nürnberg wurden eingesetzt, vor allem im Passagierservice. Sie unterstützten beim Check-in, bei der Abholung und Betreuung von Passagieren am Flugzeug sowie an den Check-in-Automaten.

Möglich wurde dieser Einsatz unter anderem dadurch, dass das Personal aus Nürnberg bereits in den relevanten Systemen eingeschult war. Hintergrund war auch, dass am Flughafen Nürnberg in den Wintermonaten 2025 deutlich weniger Flüge abgefertigt wurden als am Salzburger Flughafen, wodurch dort Kapazitäten für den Einsatz in Salzburg zur Verfügung standen.

Saisonale Schwankungen im Flugverkehr

Regionale Flughäfen mit ausgeprägtem Tourismusbezug sind grundsätzlich mit stark schwankendem Passagieraufkommen im Jahresverlauf konfrontiert. In Wintersportregionen führt die Urlaubssaison typischerweise zu einem deutlichen Anstieg der Flugbewegungen über mehrere Monate hinweg, während das Aufkommen in anderen Jahreszeiten geringer ausfällt. Solche Schwankungen erfordern üblicherweise eine flexible Personalplanung, da der reguläre Personalstand eines Flughafens meist auf ein durchschnittliches Aufkommen über das Jahr ausgelegt ist.

Um Belastungsspitzen abzufedern, setzen Flughäfen in solchen Phasen häufig auf befristete Arbeitsverhältnisse, die gezielt für die Dauer der Hochsaison geschaffen werden. Dabei werden in der Regel Kräfte für unterschiedliche Funktionsbereiche gesucht, von der direkten Kundenbetreuung über logistische Aufgaben bis hin zu technischen und sicherheitsrelevanten Tätigkeiten.

Bei besonders hohem Bedarf kann es außerdem vorkommen, dass Flughäfen überregional oder länderübergreifend kooperieren und sich gegenseitig mit geschultem Personal unterstützen. Das setzt voraus, dass die eingesetzten Kräfte mit den jeweiligen betrieblichen Abläufen und technischen Systemen vertraut sind, etwa im Bereich Check-in oder Passagierabfertigung. Solche Formen der Zusammenarbeit zwischen Flughäfen dienen dazu, kurzfristige Engpässe auszugleichen, ohne dass an jedem einzelnen Standort dauerhaft zusätzliches Personal vorgehalten werden muss.