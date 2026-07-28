Flughafen Wien-Schwechat: 35 neue CT-Scanner erleichtern Sicherheitskontrolle für Passagiere

Flughafen Wien-Schwechat setzt bei Sicherheitskontrollen auf neue CT-Scanner

Am Flughafen Wien-Schwechat kommen seit Anfang Juli bei der Sicherheitskontrolle ausschließlich neue CT-Scanner zum Einsatz. Insgesamt wurden 35 Geräte angeschafft, die Investitionssumme betrug 25 Millionen Euro.

Die neuen Geräte arbeiten mit Computertomographie-Technik und erstellen detaillierte 3D-Bilder des Handgepäcks. Sämtliche zentrale Sicherheitskontrollstraßen in allen Terminals sind mittlerweile mit dieser Technik ausgestattet.

Erleichterungen für Reisende

Durch die neuen Scanner können Passagiere Flüssigkeiten bis zu einer Menge von zwei Litern im Handgepäck mitführen. Zudem müssen elektronische Geräte wie Laptops und Tablets bei der Kontrolle nicht mehr ausgepackt werden.

Der Flughafen Wien rät Reisenden dennoch, sich vorab über die jeweils geltenden Bestimmungen am Zielort zu informieren.

Hoher Passagieraufkommen im Sommer

In den Monaten Juli und August verzeichnet der Flughafen Wien-Schwechat regelmäßig mehr als 100.000 abfliegende und ankommende Passagiere an einem einzigen Tag.