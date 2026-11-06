Gabersdorf: Erste Erdgasleitung Österreichs vollständig auf Wasserstoff umgestellt

In der südsteirischen Gemeinde Gabersdorf ist erstmals in Österreich eine bestehende Erdgasleitung vollständig auf den Betrieb mit 100 Prozent Wasserstoff umgestellt worden. Am Freitag, dem 6. November 2026, wurde der Vollbetrieb des umgerüsteten Abschnitts aufgenommen. Die Umstellung wurde nach dem Gaswirtschaftsgesetz genehmigt und ist Teil eines Pilotprojekts der Energie Steiermark.

Testbetrieb unter realen Bedingungen in Gabersdorf

In dem Projekt wird unter realen Bedingungen erprobt, wie sich die bestehende Gasinfrastruktur für den Transport von Wasserstoff nutzen lässt. Verantwortlich für das Vorhaben ist die Energie Steiermark, deren Vorstand Martin Graf die Umstellung begleitet. Mit der vollständigen Umrüstung des Leitungsabschnitts auf reinen Wasserstoffbetrieb testet das Unternehmen erstmals in Österreich, ob eine bereits bestehende Erdgasleitung diesen Schritt technisch bewältigen kann.

Direkt vor Ort hat auch das Unternehmen PUREA in Gabersdorf seine Erdgasanlagen in Kooperation mit dem Landesenergieversorger bereits angepasst. PUREA arbeitet ab sofort mit einer Beimischung von zehn Prozent Wasserstoff. Die technischen Vorbereitungen für einen Anteil von 20 Prozent sind nach den vorliegenden Angaben bereits abgeschlossen, sodass eine weitere Steigerung der Beimischung möglich wäre.

Ausbau eines steirischen Wasserstoffnetzes

Über das Pilotprojekt in Gabersdorf hinaus verfolgt die Energie Steiermark größere Ausbaupläne. In den kommenden Jahren soll in der Steiermark ein mehr als 200 Kilometer langes Wasserstoffnetz entstehen. Die geplanten Leitungen sollen vor allem in den industriellen Hochburgen des Bundeslandes verlegt werden, insbesondere im Mur- und Mürztal, wo zahlreiche energieintensive Betriebe angesiedelt sind.

Ein konkreter Baustein dieses Ausbaus ist bereits in Arbeit: Die Energienetze Steiermark errichten derzeit eine neue, wasserstofftaugliche Leitung zwischen Bruck an der Mur und St. Michael/Traboch. Diese Leitung soll Teil des künftigen steirischen Wasserstoffkernnetzes werden und damit eine zentrale Verbindung innerhalb der geplanten Netzstruktur bilden.

Bestehende Infrastruktur als Ausgangspunkt

Grundsätzlich stellt die Umnutzung bestehender Erdgasleitungen für den Wasserstofftransport einen vielversprechenden, aber technisch anspruchsvollen Weg dar. Erdgasleitungen bestehen aus unterschiedlichen Materialien und Dichtungssystemen, die nicht in jedem Fall ohne Weiteres für Wasserstoff geeignet sind. Wasserstoffmoleküle sind kleiner als die von Erdgas, wodurch bestimmte Werkstoffe und Dichtungen besonders geprüft und gegebenenfalls angepasst werden müssen, bevor ein Abschnitt in den regulären Betrieb überführt werden kann.

In der Praxis erfolgt eine solche Umstellung häufig schrittweise. Zunächst wird dem Erdgas ein geringer Anteil Wasserstoff beigemischt, der dann schrittweise erhöht wird, bevor am Ende eine vollständige Umstellung auf reinen Wasserstoffbetrieb steht. Dieser stufenweise Ansatz ermöglicht es, die Materialverträglichkeit und die Betriebssicherheit der Leitungen kontinuierlich zu überprüfen, bevor ein Abschnitt vollständig für Wasserstoff freigegeben wird.

Genehmigungsrechtlich unterliegen solche Vorhaben in Österreich dem Gaswirtschaftsgesetz, das den rechtlichen Rahmen für Bau, Betrieb und Umrüstung von Gasleitungen vorgibt. Entsprechende Genehmigungsverfahren sollen sicherstellen, dass technische Sicherheitsstandards eingehalten werden, bevor eine Leitung für einen veränderten Betriebsstoff freigegeben wird.

Bedeutung für die Industrie im Mur- und Mürztal

Die Region Mur- und Mürztal zählt zu den traditionellen Industriestandorten der Steiermark, an denen zahlreiche Betriebe auf große Mengen an Prozessenergie angewiesen sind. Für solche energieintensiven Branchen gilt Wasserstoff allgemein als eine der Optionen, um fossile Energieträger im industriellen Betrieb schrittweise zu ersetzen. Die Verfügbarkeit einer leitungsgebundenen Infrastruktur spielt dabei eine zentrale Rolle, da der Transport von Wasserstoff über bestehende oder neu errichtete Pipelines in vielen Fällen wirtschaftlicher ist als alternative Transportwege. Mit der im Bau befindlichen Verbindung zwischen Bruck an der