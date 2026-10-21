Gasnetzentgelte steigen 2027 um 7,2 Prozent – Kärnten mit 20,7 Prozent besonders betroffen

Die Gasnetzentgelte in Österreich steigen 2027 laut einem Verordnungsentwurf der E-Control österreichweit um 7,2 Prozent. In Kärnten fällt der Anstieg mit 20,7 Prozent deutlich stärker aus als im Bundesdurchschnitt. Ein Musterkunde mit einem Jahresverbrauch von 15.000 kWh muss in Kärnten mit jährlichen Mehrkosten von bis zu 94 Euro rechnen.

Deutlicher Anstieg in Kärnten

Nach der Erhöhung liegen die Netzentgelte in Kärnten bei 3,7 Cent pro Kilowattstunde, im Burgenland bei 3,8 Cent pro Kilowattstunde. Beide Bundesländer verzeichnen damit vergleichsweise hohe Netzentgelte. Auch in Niederösterreich fällt der Anstieg laut E-Control stark aus.

Der Verordnungsentwurf stammt von der E-Control, der österreichischen Regulierungsbehörde für Strom und Gas. Die endgültige Verordnung wird in der Regel im Dezember veröffentlicht. Für die Stromnetzgebühren 2027 liegt bislang kein vergleichbarer Entwurf vor.

Bestandteile der Gasrechnung

Die Netzentgelte machen grob ein Drittel der gesamten Gasrechnung aus. Die beiden weiteren Komponenten sind der reine Energiepreis sowie Steuern und Abgaben. Ein Wechsel des Energielieferanten wirkt sich ausschließlich auf den Energiepreis aus, nicht auf die Netzentgelte oder die Abgaben.

Die Netzkosten werden von den jeweiligen Netzbetreibern an die E-Control gemeldet und von der Behörde auf ihre Angemessenheit geprüft. Erst danach werden sie in Form von Netzentgelten auf die Kundinnen und Kunden umgelegt, gestaffelt nach deren individuellem Verbrauch. Die Festsetzung erfolgt jährlich neu.

Regulierung der Netzentgelte in Österreich

Grundsätzlich betreiben Gasnetzbetreiber in Österreich ein natürliches Monopol, da eine parallele Leitungsinfrastruktur mehrerer Anbieter wirtschaftlich nicht sinnvoll wäre. Um Verbraucherinnen und Verbraucher vor überhöhten Netzkosten zu schützen, unterliegen die Entgelte daher einer behördlichen Regulierung durch die E-Control. Die Netzbetreiber können ihre Kosten nicht frei festlegen, sondern müssen sie der Regulierungsbehörde offenlegen.

Üblicherweise fließen in die Netzentgelte unter anderem Investitionen in die Leitungsinfrastruktur, Wartungs- und Betriebskosten sowie allgemeine Kostensteigerungen ein. Da sich diese Faktoren regional unterschiedlich entwickeln, können die Netzentgelte und ihre jährlichen Veränderungen von Bundesland zu Bundesland erheblich voneinander abweichen. Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet das, dass die Höhe der Gasrechnung nicht allein vom gewählten Energielieferanten abhängt, sondern auch vom jeweiligen regionalen Netzgebiet.