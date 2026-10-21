Getränkepreise in Tiroler Wirtshäusern deutlich gestiegen – Leitungswasser wird häufiger verrechnet

Getränke in Tiroler Wirtshäusern sind binnen eines Jahres spürbar teurer geworden. Das zeigt eine Preiserhebung der Tiroler Arbeiterkammer, die im September bei ausgewählten Gastronomiebetrieben durchgeführt und mit den Preisen vom September 2025 verglichen wurde. Ein kleines Glas Cola kostet aktuell zwischen 3,20 und 4,60 Euro, der Preis stieg im Schnitt um gut fünf Prozent. Auch beim Leitungswasser hat sich einiges verändert: Mehrere Betriebe verlangen inzwischen Geld dafür, wo das zuvor nicht der Fall war.

Deutliche Preissprünge bei alkoholfreien Getränken

Neben dem kleinen Glas Cola verteuerte sich auch reiner Apfelsaft merklich: Hier lag die durchschnittliche Preissteigerung bei vier Prozent. Noch stärker fiel der Aufschlag bei gespritztem Apfelsaft aus. Für 0,3 Liter wurde im Schnitt um 5,79 Prozent mehr verlangt als vor einem Jahr. Auch beim Verlängerten, einer in Tirol verbreiteten Kaffeevariante, zeigte sich ein Anstieg von vier Prozent im Jahresvergleich. Die Preise dafür reichen aktuell von 2,90 bis 4,20 Euro. Bei Bier und gespritztem Weißwein fielen die Preissteigerungen der Erhebung zufolge ähnlich aus wie beim Kaffee.

Zum Vergleich: Die Inflation lag laut Schätzung der Statistik Austria im September bei 3,6 Prozent. Die durchschnittliche Teuerung bei Getränken in den von der Arbeiterkammer getesteten Wirtshäusern lag damit etwas über der allgemeinen Inflationsrate.

Leitungswasser wird in mehr Betrieben kostenpflichtig

Besonders auffällig ist die Entwicklung beim Leitungswasser. Sechs Unternehmen, die im Vorjahr noch nichts dafür verrechneten, verlangen heuer Geld, wenn Gäste ein Glas Wasser bestellen. Insgesamt verlangen nun 22 der untersuchten Wirtshäuser etwas für Leitungswasser. Bei fünf dieser 22 Betriebe wird nur dann etwas berechnet, wenn Gäste sonst nichts konsumieren. Die Preisspanne für einen halben Liter Wasser reicht von 50 Cent bis 3,50 Euro.

Zehn der getesteten Wirtshäuser bieten statt einfachem Leitungswasser Varianten unter Bezeichnungen wie Wellwasser, Quellwasser oder Granderwasser an. Ob diese speziellen Angebote dem gewöhnlichen Leitungswasser angesichts der in Tirol insgesamt hohen Wasserqualität tatsächlich überlegen sind, lässt die Arbeiterkammer offen.

Preisgestaltung in der Gastronomie

Grundsätzlich können Gastronomiebetriebe in Österreich die Preise für ihre Getränke und Speisen frei festlegen. Eine gesetzliche Verpflichtung, Leitungswasser kostenlos auszuschenken, besteht nicht. Üblicherweise orientieren sich Wirtinnen und Wirte bei der Preisgestaltung an Faktoren wie Personal-, Energie- und Wareneinkaufskosten, die in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen gestiegen sind. Auch Pachtkosten und regionale Gegebenheiten spielen bei der Kalkulation eine Rolle.

Preiserhebungen wie jene der Arbeiterkammer Tirol dienen in solchen Zusammenhängen dazu, Konsumentinnen und Konsumenten eine Orientierung zu bieten und Preisentwicklungen über einen längeren Zeitraum sichtbar zu machen. Dabei werden in der Regel dieselben oder vergleichbare Betriebe und Produkte über mehrere Jahre hinweg verglichen, um Veränderungen möglichst genau abzubilden. Die allgemeine Inflationsrate, wie sie von der Statistik Austria monatlich berechnet wird, bildet dabei einen wichtigen Vergleichswert, da sie die durchschnittliche Preisentwicklung über ein breites Spektrum an Waren und Dienstleistungen hinweg misst. Liegt die Teuerung in einem einzelnen Bereich wie der Gastronomie über diesem Durchschnittswert, kann das auf besondere Kostenfaktoren in dieser Branche hindeuten, etwa auf einen hohen Anteil an Personal- und Energiekosten, die in der Gastronomie traditionell eine größere Rolle spielen als in manch anderen Wirtschaftszweigen.