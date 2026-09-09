Gewerkschaft fordert Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich – Wirtschaft lehnt ab

Der Interregionale Gewerkschaftsrat Bodensee hat sich bei einem Treffen in Bregenz am Dienstag für eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich ausgesprochen. Gefordert werden kürzere Arbeitszeiten, eine Vier-Tage-Woche sowie ein Recht auf Nicht-Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit. Wirtschaftskammer Vorarlberg und Industriellenvereinigung lehnen eine generelle Arbeitszeitverkürzung ab.

Gewerkschaft verweist auf steigende Belastungen

ÖGB-Landesvorsitzender Reinhard Stemmer begründete die Forderung des Gewerkschaftsrats mit steigenden Belastungen und zunehmenden Krankenständen. Aus Sicht der Arbeitnehmervertretung soll die Verkürzung der Arbeitszeit dazu beitragen, diese Entwicklung abzufedern.

Stemmer verwies zudem auf die hohe Teilzeitquote, insbesondere bei Frauen. Damit reagierte er auf ein Argument der Arbeitgeberseite, das sich auf die durchschnittlich geleistete Arbeitszeit in Österreich stützt. Diese liegt bei rund 29,4 Stunden pro Woche. Der ÖGB entgegnet, dass in dieser Zahl Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte gemeinsam erfasst werden. Vollzeitbeschäftigte kämen laut Angaben der EU-Kommission im Schnitt tatsächlich auf 40,7 Stunden pro Woche.

Der ÖGB argumentiert außerdem, dass Produktivitätsfortschritte in der Vergangenheit wiederholt Arbeitszeitverkürzungen ermöglicht hätten. Diese Logik lasse sich aus gewerkschaftlicher Sicht auch auf aktuelle Forderungen übertragen.

Wirtschaftsvertreter warnen vor höheren Kosten

WKV-Direktor Julian Fässler lehnte eine generelle Arbeitszeitverkürzung ab und verwies auf den bestehenden Arbeitskräftemangel sowie eine schwache Produktivitätsentwicklung. Die Wirtschaftskammer argumentiert, dass ein geringeres Arbeitsvolumen bei gleichbleibendem Lohn die Kosten erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe schwächen würde.

IV-Präsident Elmar Hartmann warnte ebenfalls vor steigenden Arbeitskosten. Er verwies dabei auf die derzeit schwierige wirtschaftliche Lage, in der zusätzliche Belastungen für Unternehmen aus seiner Sicht besonders schwer wögen.

Arbeitszeitdebatte zwischen Produktivität und Fachkräftebedarf

Die Diskussion über eine Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich ist grundsätzlich Teil einer längeren wirtschaftspolitischen Debatte, die immer wieder zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebervertretungen geführt wird. Im Zentrum steht dabei regelmäßig die Frage, wie sich Arbeitszeit, Löhne und Produktivität zueinander verhalten.

Gewerkschaften argumentieren in solchen Debatten häufig damit, dass technologischer Fortschritt und höhere Produktivität pro Arbeitsstunde Spielraum für kürzere Arbeitszeiten schaffen, ohne dass Beschäftigte dadurch finanzielle Einbußen hinnehmen müssten. Arbeitgeberseitige Vertretungen verweisen dagegen üblicherweise auf internationale Wettbewerbsfähigkeit, Lohnstückkosten und die Verfügbarkeit von Arbeitskräften als zentrale Faktoren, die bei einer Verkürzung der Arbeitszeit berücksichtigt werden müssten.

Auch die Frage der Teilzeitquote spielt in solchen Debatten regelmäßig eine Rolle. Grundsätzlich gilt: Durchschnittswerte zur wöchentlichen Arbeitszeit, die Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte gemeinsam abbilden, können sich deutlich von der tatsächlichen Arbeitszeit einzelner Beschäftigtengruppen unterscheiden. Das erklärt, warum in wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen häufig unterschiedliche Kennzahlen herangezogen werden, um vergleichbare Sachverhalte aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten.

Der Interregionale Gewerkschaftsrat Bodensee bringt solche Forderungen im Rahmen eines Zusammenschlusses ein, der grenzüberschreitend gewerkschaftliche Positionen im Bodenseeraum abstimmt. Damit reiht sich das Treffen in Bregenz in eine wiederkehrende Auseinandersetzung zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretungen über die künftige Gestaltung von Arbeitszeitmodellen ein.