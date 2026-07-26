Gewerkschaft protestiert bei Festspieleröffnung in Salzburg für höhere Löhne im Tourismus

Gewerkschaft protestiert bei Festspieleröffnung für höhere Löhne im Tourismus

Vor dem Salzburger Festspielhaus hat die Gewerkschaft vida am Sonntagvormittag, 26. Juli 2026, eine Protestaktion durchgeführt. Anlass war die Eröffnung der Festspiele. Rund 40 Gewerkschaftsdelegierte nahmen teil und machten mit großen Ballons auf ihre Forderungen aufmerksam.

Hintergrund der Aktion sind die seit Februar laufenden Lohnverhandlungen im Tourismus- und Gastgewerbe, die seit Monaten ins Stocken geraten sind. In Österreich sind in diesem Bereich bis zu 250.000 Menschen beschäftigt.

Forderungen und aktuelles Angebot

Die Arbeitnehmerseite fordert einen Ausgleich der Inflation in Höhe von 3,6 Prozent. Die Arbeitgeberseite hat ihr Angebot zuletzt von 2,5 Prozent auf 3,4 Prozent angehoben. In der niedrigsten Lohngruppe liegt das Nettogehalt bei einer 40-Stunden-Woche derzeit bei rund 1.645 Euro.

Laut Wirtschaftskammer soll im August eine weitere Verhandlungsrunde stattfinden.