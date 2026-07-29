Glasfaserausbau in Vorarlberg: Nur zehn Prozent der Anschlüsse fertiggestellt

Glasfaserausbau in Vorarlberg liegt deutlich hinter Zeitplan

Beim geförderten Glasfaserausbau in Vorarlberg ist bis April 2026 nur ein Bruchteil der vereinbarten Anschlüsse fertiggestellt worden. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) hervor, die in der vergangenen Woche vorgelegt wurde.

Seit 2022 wurden Vorarlberg im Rahmen der Initiative „Breitband Austria 2030“ rund 33,2 Millionen Euro an Fördermitteln zugesagt. Davon wurden bis April 2026 rund 9,4 Millionen Euro tatsächlich ausbezahlt, 23,7 Millionen Euro sind noch nicht abgerufen.

Nur zehn Prozent der geplanten Anschlüsse fertig

Vertraglich hätten bis zum Stichtag im April 2026 bereits 1.325 Haushalte an das gigabitfähige Glasfasernetz angeschlossen sein sollen. Tatsächlich wurden 135 Haushalte fertiggestellt, was einer Zielerreichung von zehn Prozent entspricht.

In Vorarlberg sind derzeit fünf geförderte Breitbandprojekte von Verzögerungen betroffen. Als Gründe werden in der Anfragebeantwortung Probleme bei der Mitverlegung von Leitungen mit Dritten, das Erwirken von Nutzungsberechtigungen auf privatem und öffentlichem Grund sowie ein Mangel an externen Fachfirmen wie Baufirmen und Spleißern genannt. Bislang wurden in Vorarlberg keine Projekte hinsichtlich ihrer ursprünglichen Ausbauziele reduziert.

Länderübergreifendes Projekt mit geringstem Fortschritt

Ein länderübergreifendes Projekt der A1 Open Fiber GmbH umfasst sowohl Vorarlberg als auch Tirol. Der Ausbaufortschritt dieses Projekts wird in der Anfragebeantwortung mit einem Prozent angegeben – dem niedrigsten Wert aller A1-Open-Fiber-Projekte bundesweit. Für dieses Vorhaben wurden bislang rund 1,9 Millionen Euro ausgezahlt, weitere 5,3 Millionen Euro sind noch offen.

Auszahlung an Baufortschritt gekoppelt

Die Fördermittel werden in Raten ausgezahlt und sind an den tatsächlichen Baufortschritt gekoppelt. Nach Vertragsunterzeichnung erhalten Fördernehmer zunächst 25 Prozent der zugesagten Summe als Startrate. Weitere Zahlungen erfolgen erst, wenn angefallene Kosten nachgewiesen und von der Österreichischen Forschungsförderungs-GmbH (FFG) geprüft wurden. Der Ausbaufortschritt wird dabei durch geografische Kartierung, Fotodokumentation sowie stichprobenartige Vor-Ort-Prüfungen kontrolliert.