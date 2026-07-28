Google beantragt zweite Ausbaustufe für Rechenzentrum in Kronstorf

Für den Ausbau des Google-Rechenzentrums in Kronstorf im Bezirk Linz-Land wurde die zweite Bauphase zur Bewilligung eingereicht. Bei der Gemeinde Kronstorf liegt ein Antrag für das Baurecht vor, bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land ein Antrag für die gewerberechtliche Genehmigung. Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) bestätigte dies am 28. Juli 2026.

Das von Google erworbene Betriebsbaugebiet umfasst insgesamt 50 Hektar. Ende April 2026 war der Spatenstich für den ersten Bauabschnitt des Datencenters erfolgt. Nach Angaben Achleitners hatte Google bereits vier Wochen zuvor gegenüber ihm und Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) angekündigt, die Erweiterung unmittelbar zu beantragen.

Genehmigungsverfahren

Die wasserrechtliche Genehmigung für das gesamte Projekt war bereits im Zuge der ersten Ausbaustufe erteilt worden. Zudem wurde ein UVP-Feststellungsverfahren durchgeführt, das zu dem Ergebnis kam, dass für den Bau des gesamten Campus keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich sei.

Laut Netz Oberösterreich steigt der Stromverbrauch durch die Erweiterung gegenüber der ersten Ausbaustufe von 1,31 Terawattstunden pro Jahr auf bis zu 4,4 Terawattstunden. Die Anschlussleistung des Rechenzentrums beträgt 500 Megawatt.

Kritik und Forderungen

Am 17. Juli 2026 fand eine Kundgebung der Bürger:inneninitiative Rechenzentrum Kronstorf statt. Die Initiative fordert die bedingungslose Offenlegung aller Verträge und Vereinbarungen zwischen Politik und Technologiekonzernen.

Umwelt- und Klima-Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) forderte Google zu voller Transparenz auf. Von Achleitner verlangt er eine unabhängige Analyse der Folgen des Projekts für Wasser, Umwelt, Stromnetz und Strompreise.

Andreas Auinger, Wirtschaftsinformatiker und Dekan der Fachhochschule Steyr, sieht in der Entstehung des Campus einen deutlichen Mehrwert.