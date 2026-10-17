Graz bewirbt Innenstadt mit Kampagne und Gewinnspiel – über 80 Unternehmen machen mit

Die Stadt Graz hat ihre Innenstadtkampagne 2026 gestartet. Unter dem Motto „Die schönste Shoppingmeile hat kein Dach“ sollen die Vielfalt und Attraktivität der Grazer Innenstadt betont werden. An der Initiative beteiligen sich mehr als 80 lokale Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen.

Gemeinsame Werbelinie mit Beteiligung des Handels

Die teilnehmenden Unternehmen präsentieren im Rahmen der Kampagne eigene Sujets, die in das gemeinsame Kampagnendesign eingebunden sind. Damit tritt die Grazer Innenstadt mit einem einheitlichen visuellen Auftritt auf, an dem sich Betriebe aus verschiedenen Branchen beteiligen.

Bestandteil der Kampagne ist zudem ein Social-Media-Gewinnspiel unter dem Motto „Zeig uns dein Innenstadt-Erlebnis“. Dabei können Teilnehmerinnen und Teilnehmer Fotos ihrer persönlichen Momente in der Grazer Innenstadt posten. Als Preise stehen GrazGutscheine im Gesamtwert von 1.000 Euro zur Verfügung.

Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) betonte bei der Vorstellung der Kampagne positive Entwicklungen in der Innenstadt, wies zugleich aber auf eine sinkende Kaufkraft als Herausforderung hin. Wirtschaftsstadtrat Rene Apfelknab (FPÖ) hob die Innenstadt als Erlebnisraum hervor.

Innenstädte im Wettbewerb mit anderen Einkaufsformen

Innenstädte stehen in vielen Städten grundsätzlich im Wettbewerb mit Einkaufszentren am Stadtrand sowie mit dem Online-Handel. Um die Attraktivität zentraler Lagen zu erhalten, setzen Kommunen und lokale Wirtschaftsverbände üblicherweise auf gemeinsame Werbekampagnen, Veranstaltungen oder Aktionstage, die Kundinnen und Kunden gezielt in die Innenstadt locken sollen. Solche Kampagnen werden häufig von Stadtverwaltungen gemeinsam mit örtlichen Handelsverbänden oder City-Managements organisiert und sollen den stationären Handel stärken.

Eine sinkende Kaufkraft gilt allgemein als eine der zentralen Herausforderungen für den innerstädtischen Einzelhandel. Steigende Lebenshaltungskosten können dazu führen, dass Konsumausgaben zurückhaltender getätigt werden, wovon insbesondere kleinere und inhabergeführte Geschäfte betroffen sein können. Gleichzeitig wird der Erlebnischarakter einer Innenstadt – etwa durch Gastronomie, Veranstaltungen oder ein vielfältiges Branchenangebot – häufig als Argument angeführt, um einen Mehrwert gegenüber reinen Online-Einkäufen zu schaffen.

Social-Media-Gewinnspiele, wie sie auch Teil der aktuellen Kampagne sind, werden in der Stadt- und Handelsmarketingpraxis regelmäßig eingesetzt, um Aufmerksamkeit für lokale Angebote zu erzeugen und Nutzerinnen und Nutzer zur aktiven Auseinandersetzung mit einem Standort anzuregen. Durch nutzergenerierte Inhalte, etwa eigene Fotos aus der Innenstadt, soll zusätzlich eine persönliche Bindung an den jeweiligen Ort entstehen.