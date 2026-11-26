Der Grazer Gastronomiebetrieb „Cafe Mitte“ ist zahlungsunfähig. Am Donnerstag wurde beim zuständigen Gericht ein Konkursantrag eingebracht. Das Unternehmen betreibt ein Cafe, eine Bar und ein Restaurant am Grazer Freiheitsplatz mit Schwerpunkt auf hochwertiger thailändischer Küche. Aktuell sind 18 Personen im Betrieb beschäftigt. Das Unternehmen soll nicht fortgeführt, sondern liquidiert werden.

Verhandlungen mit Käufer gescheitert

Laut dem Geschäftsführer waren die Verhandlungen mit einem potenziellen Käufer bereits sehr weit fortgeschritten. Diese Gespräche sind jedoch gescheitert. Eine Sanierung des Betriebs wird nicht angestrebt, stattdessen ist eine Liquidation vorgesehen.

Den Gläubigerschutzverbänden zufolge stehen den Forderungen von 41 Gläubigern in Höhe von rund 183.000 Euro Aktiva von etwa 54.000 Euro gegenüber.

Mehrere Ursachen für die finanzielle Schieflage

Als Gründe für die Insolvenz werden mehrere Faktoren genannt. Seit der Corona-Pandemie verzeichnete der Betrieb Umsatzrückgänge, die trotz Lieferservice und der Möglichkeit zur Selbstabholung nicht ausreichend ausgeglichen werden konnten. Hinzu kamen personelle Engpässe sowie gestiegene Kosten für Energie, Waren, Miete, Betriebskosten und Personal.

Ablauf eines Konkursverfahrens

Grundsätzlich prüft bei einem Konkursverfahren ein gerichtlich bestellter Masseverwalter oder Insolvenzverwalter die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Unternehmens. Gläubiger können ihre offenen Forderungen innerhalb einer festgelegten Frist anmelden. Reichen die vorhandenen Aktiva nicht aus, um sämtliche Forderungen zu decken, werden die verfügbaren Mittel anteilig verteilt. Eine vollständige Begleichung aller Forderungen ist in solchen Fällen häufig nicht möglich.

Üblicherweise unterscheidet man im Insolvenzrecht zwischen einem Sanierungsverfahren, bei dem der Betrieb mit einem Teil der Schulden fortgeführt werden soll, und einem Konkursverfahren mit anschließender Liquidation, bei dem das Unternehmen abgewickelt und sein Vermögen verwertet wird. Welcher Weg eingeschlagen wird, hängt unter anderem von der wirtschaftlichen Perspektive des Betriebs sowie von möglichen Interessenten für eine Übernahme ab. Scheitern Verkaufsverhandlungen, bleibt häufig nur die Abwicklung als Option.

In der Gastronomiebranche wirken sich steigende Kosten für Energie, Wareneinsatz, Miete und Personal besonders unmittelbar auf die Ertragslage aus, da die Margen in diesem Sektor traditionell vergleichsweise gering sind. Zusätzlich haben viele Betriebe seit der Corona-Pandemie mit veränderten Konsumgewohnheiten zu kämpfen, etwa einem geringeren Gästeaufkommen oder einer stärkeren Preissensibilität der Kundschaft. Alternative Angebotsformen wie Lieferservice oder Angebote zur Selbstabholung wurden von zahlreichen Betrieben eingeführt, um Umsatzeinbußen abzufedern, konnten die Rückgänge jedoch nicht in jedem Fall vollständig ausgleichen.