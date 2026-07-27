Grazer Forscher entwickeln Verfahren zur Umwandlung von CO2 in Kunststoff

Grazer Forschungsteam arbeitet an Umwandlung von CO2 in Kunststoff

An der Universität Graz beschäftigt sich ein Forschungsteam mit einem Verfahren, das Kohlendioxid in Kunststoff umwandeln soll. Der Chemiker Johann Hlina setzt dafür spezielle Reaktionsbeschleuniger ein.

Die verwendeten Reaktionsbeschleuniger enthalten Seltenerdmetalle. Diese Metalle binden Kohlendioxid und bringen es in Kontakt mit weiteren Elementen.

Chemischer Ablauf

Im Zuge des Prozesses werden Sauerstoffatome aus dem CO2 entfernt und durch Wasserstoff ersetzt. Die verbleibenden Kohlenstoffatome verknüpfen sich anschließend zu Polyethylen.

Frühes Forschungsstadium

Die Forschung befindet sich noch am Anfang. Bis ein praktischer Einsatz der Technologie in der Industrie möglich wird, sind weitere Untersuchungen sowie Zeit notwendig.

Das Forschungsprojekt am Institut für Chemie der Universität Graz wird vom Wissenschaftsfonds FWF unterstützt.