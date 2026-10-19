Grazer Universitäten müssen bis 2030 hunderte Stellen abbauen

Die Grazer Universitäten müssen sich auf deutliche Einschnitte einstellen. Nach einer Ankündigung der Bundesregierung soll das Budget für Hochschulen bis zum Jahr 2030 um 15 bis 20 Prozent sinken. Die drei Grazer Universitäten rechnen in der Folge mit dem Abbau von hunderten Stellen.

Der Rektor der Technischen Universität Graz, Horst Bischof, bezeichnete das Budget als „Katastrophe“. Ihm zufolge müssen an der TU Graz in den kommenden Jahren zwischen 250 und 300 Stellen eingespart werden.

Stellenabbau an den Grazer Hochschulen

Laut Bischof soll der Abbau der Stellen an der TU Graz teilweise durch das Auslaufen von Verträgen ohne Nachbesetzung erfolgen. Er schloss jedoch auch Kündigungen nicht aus.

Auch an der Universität Graz zeichnen sich tiefgreifende personelle Veränderungen ab. Rektor Peter Riedler geht davon aus, dass es in wenigen Jahren rund 200 Stellen weniger geben wird als bisher.

An der Medizinischen Universität Graz äußerte sich Rektorin Andrea Kurz zu den Folgen der Budgetkürzungen. Sie erwartet, dass künftig deutlich größere Studierendengruppen betreut werden müssen als bislang.

Die Verantwortlichen der drei Grazer Universitäten hatten bereits im Vorfeld der Entscheidung auf die absehbaren Folgen der geplanten Kürzungen hingewiesen.

Finanzierung der Universitäten im Mehrjahresrhythmus

Österreichische Universitäten werden grundsätzlich nicht jährlich, sondern im Rahmen mehrjähriger Leistungsvereinbarungen mit dem Bund finanziert. In diesen Vereinbarungen wird festgelegt, welche Mittel eine Hochschule für einen bestimmten Zeitraum erhält und welche Leistungen sie im Gegenzug erbringen soll, etwa in der Lehre, der Forschung oder bei Studienplätzen. Kürzungen in diesem Rahmen wirken sich daher nicht kurzfristig, sondern über mehrere Jahre hinweg aus, da Personalstrukturen an Hochschulen in der Regel auf längerfristige Planung ausgelegt sind.

Ein wesentlicher Teil der Personalkosten an Universitäten entfällt auf unbefristete oder langfristig angelegte Stellen in Lehre und Forschung. Bei sinkenden Budgets greifen Hochschulen deshalb häufig zunächst auf natürliche Fluktuation zurück, etwa indem auslaufende Verträge nicht verlängert oder frei werdende Stellen nicht neu besetzt werden. Reichen solche Maßnahmen nicht aus, um die vorgegebenen Einsparziele zu erreichen, können auch weitergehende personelle Schritte notwendig werden.

Veränderungen beim Personal wirken sich an Universitäten in der Regel unmittelbar auf die Betreuungsverhältnisse aus. Das Verhältnis von Lehrenden zu Studierenden gilt als zentraler Faktor für die Qualität von Lehre und Betreuung, etwa bei Seminaren, Prüfungen oder der Begleitung wissenschaftlicher Arbeiten. Sinkt die Zahl der Lehrenden bei gleichbleibender oder steigender Zahl an Studierenden, führt dies üblicherweise zu größeren Gruppen in Lehrveranstaltungen und zu einer höheren Arbeitsbelastung für das verbleibende Personal.

Universitäten stehen zudem im Wettbewerb um wissenschaftliches Personal, sowohl national als auch international. Stabile und verlässliche Rahmenbedingungen gelten dabei allgemein als wichtiger Standortfaktor für Forschungseinrichtungen. Entscheidungen über Budgets und Personalstrukturen betreffen deshalb nicht nur den laufenden Lehrbetrieb, sondern auch längerfristige Planungen von Hochschulen in Bereichen wie Forschungsprojekten, Berufungen oder dem Ausbau einzelner Fachbereiche.