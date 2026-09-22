Heizölpreis in Kärnten um 80 Prozent gestiegen – Fördertopf des Bundes bereits ausgeschöpft

Heizöl ist in Kärnten deutlich teurer geworden. Ein Liter kostet derzeit rund 1,93 Euro, vor einem Jahr waren es noch 1,06 Euro. Das entspricht einem Anstieg von etwa 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch Pellets haben sich verteuert: Sie kosten mittlerweile rund 34 Prozent mehr pro Tonne als im vergangenen September.

Deutliche Preissprünge bei Heizöl und Pellets

Der Heizölpreis von aktuell 1,93 Euro pro Liter liegt fast doppelt so hoch wie vor einem Jahr. Thomas Sternath, ein Heizmittel-Lieferant, berichtet in diesem Zusammenhang von Panikkäufen bei Konsumenten. Medienberichte hatten zuletzt von möglichen Preisen zwischen zwei und drei Euro pro Liter Heizöl berichtet.

Auch bei Pellets zeigt sich eine spürbare Verteuerung: Die Kosten pro Tonne liegen rund 34 Prozent über dem Niveau des Vorjahresseptembers. Das betrifft in Kärnten besonders viele Haushalte, da über 60.000 Haushalte im Bundesland eine Pelletsheizung nutzen. Damit ist die Pelletsheizung die häufigste Heizform in Kärnten.

Förderungen für den Heizungstausch stoßen an Grenzen

Wer von einer Ölheizung auf ein anderes System umsteigen möchte, kann grundsätzlich mit finanzieller Unterstützung rechnen. Der Bund übernimmt bis zu 30 Prozent der Kosten für den Austausch von Ölheizungen. Der dafür vorgesehene Budgettopf des Bundes ist für das Jahr 2026 allerdings bereits ausgeschöpft.

Zusätzlich zur Bundesförderung gibt das Land Kärnten eine Unterstützung von etwa 3.000 Euro für den Heizungstausch. Im vergangenen Jahr haben mehr als 3.600 Haushalte in Kärnten diese Förderung des Landes in Anspruch genommen.

Jürgen Kopeinig, Energieexperte der Arbeiterkammer, rät Konsumenten angesichts der gestiegenen Preise dazu, Angebote genau zu vergleichen. Die Arbeiterkammer empfiehlt, bei mehreren Händlern Preise abzufragen, bevor eine Kaufentscheidung getroffen wird.

Internationale Faktoren auf dem Energiemarkt

Preise für Heizöl und andere fossile Energieträger hängen grundsätzlich eng mit der Entwicklung der internationalen Rohölmärkte zusammen. Regionen wie die Straße von Hormuz und Saudi-Arabien gelten als zentrale Punkte im globalen Ölhandel, da über diese Routen und aus diesen Ländern bedeutende Mengen an Rohöl transportiert beziehungsweise gefördert werden. Auch die Lage in der Ukraine wird in der öffentlichen Diskussion regelmäßig mit der Entwicklung der Energiepreise in Europa in Verbindung gebracht.

Grundsätzlich gilt: Schwankungen bei Angebot und Nachfrage auf den internationalen Märkten können sich über verschiedene Handelsstufen hinweg auf die Preise auswirken, die private Haushalte letztlich für Heizöl oder andere Energieträger bezahlen. Wechselkurse, Förderpolitik einzelner Staaten und geopolitische Entwicklungen zählen zu den Faktoren, die auf solchen Märkten üblicherweise eine Rolle spielen.

Umstieg auf alternative Heizsysteme

Bei der Entscheidung für ein neues Heizsystem prüfen Haushalte üblicherweise verschiedene Optionen, etwa Pelletsheizungen, Wärmepumpen oder den Anschluss an Fernwärmenetze. Ausschlaggebend sind dabei in der Regel bauliche Voraussetzungen, die zu erwartenden Anschaffungskosten sowie verfügbare Förderprogramme von Bund und Ländern. Da Fördertöpfe wie im aktuellen Fall des Bundes ausgeschöpft sein können, empfiehlt es sich für Interessierte grundsätzlich, sich frühzeitig über den aktuellen Stand der jeweiligen Förderprogramme zu informieren, bevor konkrete Investitionsentscheidungen getroffen werden.