Hitze und Trockenheit lassen Obst- und Gemüseernte in Oberösterreich einbrechen

Oberösterreich: Obst- und Gemüseernte 2026 unter dem Durchschnitt

Oberösterreichs Obst- und Gemüsebauern verzeichnen für das Jahr 2026 eine unterdurchschnittliche Ernte. Anders als in Vorjahren gab es kaum größere Unwetter, entsprechend blieben Unwetterschäden aus. Stattdessen setzten Hitze und Trockenheit den Kulturen zu.

Erdbeeren mit deutlichem Ertragsrückgang

Besonders betroffen ist die Erdbeer-Ernte. Der Ertrag lag 2026 mit 7 bis 7,5 Tonnen je Hektar rund 40 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt von 12 bis 12,5 Tonnen je Hektar. Bei der Preisbildung orientiert sich der Lebensmitteleinzelhandel nach Angaben der Landwirtschaftskammer Oberösterreich am spanischen Preisniveau, obwohl die Produktionskosten für Erdbeeren in Österreich etwa viermal so hoch sind wie in Spanien.

Kirschen und Marillen unter Trockenstress

Auch Intensivobstanlagen mit Kirschen und Marillen leiden unter der anhaltenden Trockenheit. Bei Kirschen fiel die Erntemenge 2026 leicht höher aus als im Vorjahr, der Verkaufspreis lag bei 9,50 Euro pro Kilogramm. Marillen wurden zu einem Preis von sechs Euro pro Kilogramm verkauft. Wegen hoher Nachfrage mussten heimische Händler zusätzlich Marillen im Ausland einkaufen. Die Marillensaison war Ende Juli 2026 noch nicht abgeschlossen.

Bei Äpfeln und Birnen zeigen sich bereits frühreife Früchte, die vorzeitig von den Bäumen fallen.

Gemüseernte von Trockenheit betroffen

Im Frühjahr galten die trockenen Bedingungen für den Freilandanbau von Frischgemüse noch als günstig. Im Laufe der Monate stieß die Bewässerung jedoch an ihre Grenzen. Für 2026 wird eine Gemüse-Erntemenge von 82.000 Tonnen erwartet. Bereits Ende Juli kam es bei zahlreichen Gemüsearten zu Ausfällen durch Hitze und Trockenheit.

Bei Zucchini, Tomaten, Paprika, Gurken und Melonen führte die unzureichende Bewässerung zu Wachstumsstörungen, verdorrten Blüten und Ertragseinbußen. Die Zuckerrübe kommt nach Angaben der Landwirtschaftskammer Oberösterreich mit der Trockenheit deutlich besser zurecht als andere Kulturen.