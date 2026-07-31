Hitzewelle in der Steiermark: 570 Millionen Euro Schäden in zehn Jahren

Hitze und Trockenheit setzen steirischer Landwirtschaft zu

Die Steiermark hat im Sommer 2026 bereits 30 Tage mit Temperaturen über 30 Grad verzeichnet. Zum Vergleich: In den 1980er Jahren lag der Durchschnitt bei fünf derartigen Tagen pro Sommer.

Josef Kurz, Landesleiter der Österreichischen Hagelversicherung in der Steiermark, sprach im „Steiermark heute“-Samstagsgespräch mit ORF Steiermark-Chefredakteur Wolfgang Schaller über die Auswirkungen der anhaltenden Hitze auf die Landwirtschaft.

Schäden bei mehreren Kulturen

Fehlende Niederschläge und hohe Temperaturen haben laut Kurz zu Schäden bei Maisbeständen, Kartoffeln und Zuckerrüben geführt. Auch Käferbohnen sind von der Hitze betroffen. Das Grünland, das als Futtergrundlage für landwirtschaftliche Nutztiere dient, ist ebenfalls beeinträchtigt.

Schäden der vergangenen Jahre im Millionenbereich

Wetterextreme haben in der steirischen Landwirtschaft in den vergangenen zehn Jahren einen Gesamtschaden von 570 Millionen Euro verursacht. Die Österreichische Hagelversicherung ist neben Österreich auch in Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Slowenien, Rumänien und Bulgarien tätig. In Slowenien bietet sie als einziges Unternehmen eine Absicherung gegen Spätfrost an.