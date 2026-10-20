Hofer rüstet bis Ende 2027 170 Filialen mit Selbstbedienungskassen aus

Der Lebensmitteldiskonter Hofer führt in Österreich Selbstbedienungskassen ein. Bis Ende 2027 sollen Kundinnen und Kunden in 170 der insgesamt 540 Hofer-Filialen im Land eigenständig bezahlen können. Das Unternehmen, das zur deutschen Aldi Süd gehört, teilte dies am Dienstag per Aussendung mit.

Schrittweise Umstellung in 170 Filialen

Nach eigenen Angaben versteht Hofer die Einführung der Selbstbedienungskassen als einen weiteren Schritt in Richtung modernes und flexibles Einkaufen. Betroffen sind 170 der 540 österreichischen Filialen, die Umsetzung soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein.

Der Ablauf an den neuen Kassen folgt einem festen Prinzip: Artikel mit Barcode werden von den Kundinnen und Kunden selbst gescannt. Produkte ohne Barcode, etwa Obst, Gemüse oder Gebäck, lassen sich über eine entsprechende Eingabe auf dem Display der Kasse auswählen. Treten dabei Schwierigkeiten auf, steht Personal vor Ort zur Unterstützung bereit.

Hofer betont zugleich, dass die klassischen, personell besetzten Kassen parallel bestehen bleiben sollen. Die Selbstbedienungskassen sind demnach als zusätzliche Option gedacht und nicht als Ersatz für den bisherigen Bezahlvorgang mit Kassenpersonal.

Verbreitung von Selbstbedienungskassen im Handel

Selbstbedienungskassen sind im Lebensmittelhandel kein neues Phänomen. In anderen Geschäften sind sie bereits seit Längerem im Einsatz. Grundsätzlich verfolgen Handelsunternehmen mit solchen Systemen das Ziel, den Bezahlvorgang für Kundinnen und Kunden zu beschleunigen und Wartezeiten an den Kassen zu verringern, insbesondere bei kleineren Einkaufsmengen.

Üblicherweise funktionieren Selbstbedienungskassen nach einem ähnlichen Muster: Artikel werden einzeln gescannt oder gewogen, die Bezahlung erfolgt anschließend bar oder bargeldlos direkt am Terminal. Bei Waren ohne Strichcode, etwa losem Obst und Gemüse, ist in der Regel eine manuelle Auswahl über ein Touch-Display notwendig, da keine automatische Erkennung möglich ist. Für diese Fälle sowie bei technischen Problemen oder Rückfragen zur Bedienung ist in solchen Systemen üblicherweise geschultes Personal in unmittelbarer Nähe eingeplant.

Handelsunternehmen begründen die Einführung solcher Kassensysteme häufig mit einer größeren Flexibilität beim Einkaufserlebnis. Kundinnen und Kunden können selbst entscheiden, ob sie den Bezahlvorgang eigenständig abwickeln oder weiterhin eine besetzte Kasse nutzen möchten. Aus betrieblicher Sicht ermöglichen Selbstbedienungskassen zudem eine andere Verteilung des Personals innerhalb der Filiale, etwa für Beratung, Warenauffüllung oder Unterstützung an den SB-Terminals.

Die Umstellung auf solche Systeme erfolgt in der Praxis meist schrittweise und nicht flächendeckend auf einmal. Filialen werden häufig nach und nach technisch nachgerüstet, während an anderen Standorten zunächst die bisherigen Abläufe fortbestehen. Eine vollständige Ablösung herkömmlicher Kassen ist dabei nicht zwingend das Ziel; in vielen Fällen werden beide Systeme dauerhaft parallel betrieben, um unterschiedlichen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.