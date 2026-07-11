House of Talents in Salzburger Altstadt eröffnet – Förderung für junge Kreative

House of Talents in Salzburger Altstadt eröffnet

In der Salzburger Altstadt hat am Freitag, 11. Juli 2026, das sogenannte House of Talents seine Pforten geöffnet. Das Projekt ist in einem stadteigenen Gebäude am Anton-Neumayr-Platz untergebracht, das zuvor leer stand.

Hinter der Initiative stehen die Stadt Salzburg und der Salzburger Altstadtverband, die das Förderprogramm gemeinsam mit rund 150.000 Euro finanzieren.

Zwei Jungunternehmer ausgewählt

Für die zwei Schauräume im House of Talents gingen insgesamt 40 Bewerbungen von Künstlern, Designern und Handwerkern ein. Bewerber mussten eine Business- sowie eine Marketingstrategie einreichen. Der Altstadtverband wählte daraus zwei Kandidaten aus.

Modedesignerin Patricia Fichter, die seit 13 Jahren in der Branche tätig ist, bietet im House of Talents reparierte Dirndlkleider an. Jungunternehmer Christian Bernegger verkauft dort selbst designte T-Shirts. Beide zahlen eine monatliche Miete von 300 Euro und erhalten neben dem Ausstellungsraum Unterstützung bei der Wirtschaftsplanung, Steuerberatung sowie Marketing-Hilfe.

Rund eineinhalb Jahre Nutzungsdauer

Patricia Fichter und Christian Bernegger dürfen das House of Talents für rund eineinhalb Jahre nutzen. Roland Aigner, Geschäftsführer des Salzburger Altstadtverbandes, zeichnet für das Projekt verantwortlich.