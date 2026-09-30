Illwerke Vkw beenden fixe Einspeisetarife für Photovoltaik-Anlagen in Vorarlberg

Die Illwerke Vkw beenden die fixen Einspeisetarife für Photovoltaik-Anlagen in Vorarlberg. Ab Mitte Oktober kündigt der Landesenergieversorger die bestehenden Altverträge von PV-Anlagen-Besitzern. Bis Ende des Jahres 2026 gilt eine Übergangsfrist, danach ist am 31. Dezember 2026 endgültig Schluss mit den fixen Einspeisetarifen. Betroffene Kunden können in dieser Zeit einen neuen Vertrag abschließen oder den Anbieter wechseln.

Kündigung der Altverträge und neue Konditionen

Betroffene Kunden erhalten im Oktober ein Schreiben der Illwerke Vkw, mit dem sie über die Kündigung ihres bisherigen Vertrags informiert werden. Bis Jahresende bleibt Zeit, in den neuen Tarif zu wechseln. Wer umsteigt, erhält für das Jahr 2027 einen fixen Einspeisetarif von sieben Cent pro Kilowattstunde. Ab 2028 wird dieser Tarif monatlich angepasst und folgt damit nicht mehr einem starren Jahreswert.

Parallel dazu ändern sich auch die Bedingungen im Erdgas-Bereich. Für Kunden mit dem Tarif „Erdgas Fix“ läuft die bestehende Preisgarantie am 30. September 2026 aus. Die Illwerke Vkw bieten ab 1. Oktober 2026 einen neuen Fixpreis von 9,49 Cent pro Kilowattstunde brutto an, der bis 30. September 2027 gilt. Dieser neue Fixpreis muss von den Kunden aktiv bestellt werden. Geschieht das nicht, läuft der Vertrag automatisch im Tarif „Erdgas Flex“ mit monatlicher Preisanpassung weiter. Für das Produkt „Erdgas Standard“ gilt hingegen eine Preisgarantie bis Ende März 2027.

Zusätzlich zu den Tarifänderungen bei Strom und Gas laufen bei den Illwerken Vkw mehrere Förderaktionen zeitlich begrenzt aus. Die Tauschaktion für Wallboxen, mit der die Installation oder der Austausch von Ladestationen unterstützt wird, endet mit Jahresende 2026. Ebenso läuft die Förderung für die Errichtung von Heizungswärmepumpen nur noch bis Ende 2026. Daneben bestehen weiterhin Förderungen für einen Heizungscheck sowie für die Anschaffung eines Batteriespeichers.

Wertentwicklung von Solarstrom im Tagesverlauf

Der Wert von Solarstrom schwankt grundsätzlich im Tagesverlauf und über das Jahr hinweg deutlich. An sonnigen Tagen zur Mittagszeit speisen viele Photovoltaik-Anlagen gleichzeitig Strom ins Netz ein. Dieses große Angebot führt tendenziell dazu, dass Strom zu diesen Zeiten an Wert verliert. In der Nacht und in den Wintermonaten, wenn weniger Solarstrom zur Verfügung steht, steigt der Wert von Strom im Gegenzug tendenziell an. Diese Marktmechanik spiegelt sich üblicherweise auch in den Einspeise- und Stromtarifen der Energieversorger wider, die zunehmend auf variable statt auf starre Jahrespreise setzen.

Der Umstieg von fixen Jahrestarifen auf monatlich oder noch kürzer angepasste Preise ist eine Entwicklung, die in der Energiewirtschaft im Zusammenhang mit dem wachsenden Anteil erneuerbarer Energien häufiger zu beobachten ist. Je mehr Photovoltaik-Leistung installiert ist, desto stärker schwankt das Stromangebot im Tagesverlauf, was sich unmittelbar auf die Börsenpreise und in weiterer Folge auf die Endkundentarife auswirken kann. Betreiber von PV-Anlagen stehen dadurch grundsätzlich vor der Frage, ob sie eine gewisse Preissicherheit über einen fixen Tarif bevorzugen oder von potenziell höheren, aber schwankenden Markterlösen profitieren möchten.

Förderlandschaft für Energieeffizienz

Förderprogramme für Wallboxen, Wärmepumpen, Heizungschecks und Batteriespeicher sind Teil einer breiteren Strategie, mit der Energieversorger und öffentliche Stellen den Umstieg auf effizientere und klimafreundlichere Technologien im Haushaltsbereich unterstützen. Solche Aktionen sind in der Regel zeitlich befristet und an bestimmte Fristen für Antragstellung oder Umsetzung gebunden. Wer eine Förderung in Anspruch nehmen möchte, muss die jeweiligen Voraussetzungen und Stichtage beachten, da nach Ablauf der Frist die Konditionen entfallen oder sich ändern können.