Infantino weist Rücktrittsfragen lachend zurück und bekommt Rückendeckung aus Asien

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat Fragen zu einem möglichen Rücktritt von seinem Amt lachend abgetan. In einem Interview mit der BBC verwies der 56-jährige Schweizer auf die Unterstützung von Mitgliedsverbänden weltweit. Am Freitag hatte ihm die Asiatische Fußballkonföderation (AFC) ihre volle Unterstützung zugesagt.

Rückhalt aus Asien nach gescheitertem FFE-Vorschlag

Hintergrund der Rücktrittsfragen ist das Scheitern eines Vorschlags für eine sogenannte FIFA Forward Enterprise (FFE). Bei diesem Vorhaben sollten Anteile an Premium-Produkten des Weltverbandes, darunter die Fußball-Weltmeisterschaft, an private Investoren verkauft werden. Geldgeber hätten demnach rund 20 Prozent der Anteile an dem geplanten Tochterunternehmen FFE erwerben können. Der Wert der FFE wurde zunächst mit 20 Milliarden Dollar beziffert. Infantino musste die Pläne letztlich abblasen.

Trotz des gescheiterten Vorhabens erhielt Infantino Rückendeckung aus Asien. Scheich Salman bin Ibrahim Al Chalifa, Präsident der AFC, erklärte, Asien stehe geschlossen hinter dem FIFA-Präsidenten. Infantino selbst verwies im Gespräch mit der BBC auf Unterstützung von Mitgliedsverbänden weltweit und wiederholte, dass er die Fragen nach einem Rücktritt mit Lachen beantwortete.

Infantino wurde von 211 Mitgliedsverbänden an die Spitze der FIFA gewählt. Er steht dem Internationalen Fußballverband seit mehreren Jahren vor und hat sich in dieser Zeit wiederholt zu strukturellen und finanziellen Reformprojekten innerhalb des Verbandes geäußert, zu denen auch der nun gescheiterte FFE-Vorschlag zählte.

Beteiligungsmodelle im internationalen Sportgeschäft

Vorschläge, Anteile an kommerziellen Rechten großer Sportverbände an private Investoren zu veräußern, sind im internationalen Sportgeschäft kein neues Konzept. Verbände wie die FIFA generieren einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen aus der Vermarktung von Fernseh- und Sponsoringrechten sowie aus der Organisation von Großereignissen wie der Weltmeisterschaft. Solche Einnahmen fließen üblicherweise in Förderprogramme für Mitgliedsverbände, in die Nachwuchsarbeit sowie in die Organisation von Turnieren.

Die Beteiligung privater Investoren an Tochterunternehmen, die solche Rechte bündeln, soll in der Regel zusätzliches Kapital für Investitionen oder Entwicklungsprojekte bereitstellen. Gleichzeitig sind derartige Modelle in Sportverbänden häufig umstritten, da sie Fragen nach der Kontrolle über zentrale Vermögenswerte und nach der Mitsprache der Mitgliedsverbände aufwerfen. Entscheidungen über die Struktur und den Verkauf von Anteilen an Verbandsvermögen werden bei internationalen Sportorganisationen üblicherweise in Gremien getroffen, in denen die Mitgliedsverbände vertreten sind.

Kontinentalverbände als Machtfaktor in der FIFA

Innerhalb der FIFA bilden die sechs Kontinentalverbände, zu denen auch die Asiatische Fußballkonföderation zählt, zentrale Organisationseinheiten. Sie vertreten die Interessen ihrer jeweiligen Mitgliedsverbände und spielen bei Wahlen zum FIFA-Präsidium sowie bei grundsätzlichen Richtungsentscheidungen des Weltverbandes traditionell eine gewichtige Rolle. Öffentliche Unterstützungsbekundungen einzelner Kontinentalverbände gelten in diesem Gefüge regelmäßig als politisches Signal innerhalb der Verbandsstrukturen.