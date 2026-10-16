Inflation steigt auf 3,6 Prozent – Heizöl um 60 Prozent teurer als im Vorjahr

Die Inflation in Österreich ist im September auf 3,6 Prozent gestiegen. Haupttreiber waren höhere Treibstoff- und Heizölpreise. Heizöl verteuerte sich um mehr als 60 Prozent und war damit fast zwei Drittel teurer als vor einem Jahr.

Deutliche Unterschiede bei Energiepreisen

Neben Heizöl zogen auch andere Energieträger im Preis an. Pellets verteuerten sich um mehr als 30 Prozent, Gas kostet derzeit rund zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Auch Fernwärme hat sich verteuert. Strom bildet dabei eine Ausnahme: Er ist aktuell günstiger als im Vorjahr.

Zwei oberösterreichische Energieversorger haben sich zu ihrer Preisgestaltung für die kommende Heizsaison geäußert. Die Linz AG teilte auf Anfrage von ORF Oberösterreich mit, dass die Strom-, Gas- und Fernwärmetarife während der Wintersaison unverändert bleiben. Diese Tarifstabilität gilt laut Unternehmen auch für Neukunden. Die Energie AG erklärte, die Strom- und Gaspreise für Bestandskunden in den kommenden Monaten nicht zu erhöhen.

Zu den aktuellen Preisentwicklungen äußerten sich Johannes Mayer, Leiter der Abteilung Volkswirtschaft bei der Energieregulierungsbehörde E-Control Austria, sowie Josef Baumgartner, Ökonom beim Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO.

Vertragslaufzeiten und Preisbindung bei Energieverträgen

Bei den meisten Energieverträgen bleibt der Preis für zwölf Monate abgesichert. Eine solche Preisbindung soll Verbraucherinnen und Verbrauchern innerhalb eines bestimmten Zeitraums Planungssicherheit geben, unabhängig davon, wie sich die Großhandelspreise für Strom, Gas oder andere Energieträger in dieser Zeit entwickeln. Nach Ablauf der vereinbarten Laufzeit können Anbieter die Tarife grundsätzlich anpassen, etwa auf Basis veränderter Einkaufskosten oder Marktbedingungen.

Bei Fernwärme gelten in Österreich teilweise andere Rahmenbedingungen als bei Strom oder Gas. In der Stadt Linz werden Fernwärmetarife durch eine Preisbehörde geregelt. Eine solche behördliche Regulierung soll sicherstellen, dass Preisänderungen nachvollziehbaren Kriterien folgen und nicht allein durch unternehmerische Entscheidungen bestimmt werden. Fernwärmepreise setzen sich üblicherweise aus mehreren Komponenten zusammen, etwa aus Kosten für Erzeugung, Netzinfrastruktur und eingesetzte Brennstoffe, wodurch sich Veränderungen bei vorgelagerten Energiepreisen mit zeitlicher Verzögerung auf die Endkundentarife auswirken können.

Die unterschiedliche Preisentwicklung einzelner Energieträger hängt grundsätzlich mit verschiedenen Faktoren zusammen, etwa mit globalen Rohstoffmärkten, saisonaler Nachfrage sowie der jeweiligen Beschaffungsstruktur der Versorger. Heizöl und Treibstoffe orientieren sich vergleichsweise unmittelbar an internationalen Ölpreisen, während Stromtarife stärker von langfristigen Beschaffungsstrategien und regulatorischen Rahmenbedingungen beeinflusst werden. Das kann dazu führen, dass sich einzelne Energiepreise zeitweise gegenläufig entwickeln, wie es aktuell bei Strom im Vergleich zu Heizöl, Pellets und Gas der Fall ist.