Innenministerium friert Vermögen von Stahlunternehmen in Linz ein – 180 Arbeitsplätze betroffen

Das Innenministerium hat das Vermögen der European Staal Austria (ESA) mit Sitz in Linz eingefroren. Ein entsprechender Vermerk wurde laut Firmenbuch eingetragen. Nach Angaben des Unternehmens sind davon rund 180 Arbeitsplätze an den Standorten Linz, Traiskirchen, Graz, Salzburg und Klagenfurt betroffen.

Das Innenministerium hatte dem Unternehmen am 3. November eine entsprechende Mitteilung übermittelt. ESA weist den Verdacht, Verbindungen zu einer russischen Person auf der Sanktionsliste der Europäischen Union zu halten, zurück.

Firmenbuchvermerk und Reaktion des Unternehmens

ESA wurde 2011 vom russischen Mechel-Konzern übernommen. Dessen Eigentümer wurde infolge des Ukrainekriegs auf die Sanktionsliste der EU gesetzt. Nach Angaben des Unternehmens wurde der österreichische Betrieb in der Folge an einen belgischen Unternehmer verkauft.

Rechtsanwalt Michael Stummvoll vertritt das Unternehmen in der Angelegenheit. Aus Sicht von ESA handelt es sich bei dem Vermerk im Firmenbuch lediglich um ein Verdachtsmoment. Eine behördliche Sanktionsmaßnahme gegen das Unternehmen liege nach eigener Darstellung nicht vor.

Laut ESA geht eine niederländische Behörde davon aus, dass die sanktionierte Person weiterhin Einfluss auf die Konzernmutter in Den Haag ausüben könnte. Der Verkauf an den belgischen Unternehmer sollte nach Darstellung des Unternehmens die Verbindung nach Russland beenden. ESA erklärt, der Betrieb laufe weiter.

Sanktionslisten und ihre Wirkung auf Unternehmen

Die Europäische Union hat als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zahlreiche Einzelpersonen und Unternehmen mit Sanktionen belegt. Wird eine Person auf eine solche Liste gesetzt, können davon auch Firmen betroffen sein, an denen diese Person beteiligt ist oder war, selbst wenn sich die Eigentumsverhältnisse seither verändert haben.

Grundsätzlich prüfen Behörden in solchen Fällen, ob und in welchem Umfang eine sanktionierte Person weiterhin wirtschaftlichen Einfluss auf ein Unternehmen ausüben kann, etwa über Konzernstrukturen oder Beteiligungen im Hintergrund. Solche Prüfungen können sich über mehrere Länder und Behörden erstrecken, insbesondere wenn eine Konzernmutter im Ausland sitzt.

Ein Vermerk im Firmenbuch über eingefrorenes Vermögen bedeutet in solchen Konstellationen üblicherweise, dass über Vermögenswerte des betroffenen Unternehmens vorerst nicht frei verfügt werden kann. Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob eine förmliche Sanktionsmaßnahme gegen das Unternehmen selbst erlassen wurde oder ob zunächst lediglich ein Verdacht geprüft wird. Für betroffene Unternehmen hat eine solche Situation in der Regel unmittelbare praktische Folgen, etwa bei Bankgeschäften, Zahlungen oder der laufenden Geschäftsführung, auch wenn der operative Betrieb nach außen zunächst fortgeführt werden kann.