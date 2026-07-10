Insolventer Kehrmaschinen-Hersteller Trilety von ehemaligem technischen Leiter übernommen

Insolventer Kehrmaschinen-Hersteller Trilety in Hallein übernommen

Das insolvente Halleiner Unternehmen Trilety wird weitergeführt. Ein Käufer hat das gesamte Anlage- und Umlaufvermögen des Kehrmaschinen-Herstellers übernommen. Der Betrieb soll unter neuem Namen fortgesetzt werden.

Trilety hatte Ende Juni Insolvenz angemeldet. Die Passiva des Unternehmens belaufen sich auf gut 4,3 Millionen Euro. Von der Insolvenz waren 207 Gläubiger sowie 37 Dienstnehmer betroffen.

Übernahme durch ehemaligen technischen Leiter

Am Freitagvormittag wurde ein Vertrag über die Übernahme des gesamten Anlage- und Umlaufvermögens unterzeichnet. Masseverwalter Johannes Hirtzberger bestätigte den Abschluss. Das Unternehmen wird künftig unter dem Namen Hall X-Tech GmbH geführt. Geschäftsführer und Gesellschafter der neuen Firma ist Roland Hallinger, der zuvor als technischer Leiter bei Trilety tätig war.

Die Produkte sollen weiterhin unter dem Namen Trilety produziert werden. Noch ausstehende Kundenaufträge werden laut den vorliegenden Informationen fertiggestellt. Der Standort in Hallein bleibt vorläufig erhalten. Ob alle bisherigen Mitarbeiter übernommen werden, ist noch offen.

Über Trilety

Trilety wurde 1953 als Familienunternehmen in Hallein im Tennengau gegründet. Das Unternehmen spezialisierte sich auf Aufbauten für Kehrmaschinen und Straßenwaschgeräte sowie auf Spezialanfertigungen. Entwicklung und Konstruktion erfolgten am Standort Hallein; die Aufbauten wurden auf vom Kunden bereitgestellte Trägerfahrzeuge montiert. Die Auftraggeber kamen überwiegend aus dem kommunalen Sektor.

Eine im Eigentum der Gesellschaft befindliche Liegenschaft muss im Rahmen des Insolvenzverfahrens noch verwertet werden.