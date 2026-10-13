Intersport Austria meldet Rekordumsatz von 690 Millionen Euro – Ski- und Radgeschäft treiben Wachstum

Intersport Austria hat im Geschäftsjahr 2025/26 in Österreich einen Umsatz von 690 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen bezeichnet dies als Rekordumsatz. Getragen wurde das Wachstum vor allem vom Ski- und Radgeschäft. Firmenchef Franz Koll präsentierte die Zahlen am Dienstag bei einem Jahrespressegespräch in Wien.

Zahlen zum heimischen Geschäft

Intersport mit Sitz in Wels beschäftigt in Österreich rund 3.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreibt im Bundesgebiet 280 Standorte. Im Großraum Wien sind es zehn Filialen. Das Onlinegeschäft des Unternehmens wuchs im abgelaufenen Geschäftsjahr um mehr als ein Drittel.

Besonders stark entwickelte sich das Wintergeschäft, das um elf Prozent zulegte. Auch im Frühjahr zeigte sich eine positive Entwicklung: Die Fahrradumsätze stiegen um sieben Prozent. Mehr als die Hälfte der verkauften Räder sind mittlerweile E-Bikes.

Koll sprach bei dem Pressegespräch von stabilen Preisen. Man wolle die Konsumentinnen und Konsumenten nicht mit höheren Preisen konfrontieren, sagte der Firmenchef. Zugleich zeigte er sich offen für Sonntagsöffnungen in Tourismusregionen wie Wien, sprach sich jedoch nicht für eine generelle Sonntagsöffnung aus.

Expansion über die Landesgrenzen hinaus

Im April übernahm Intersport die Intersport-Slowenien-Gruppe. Damit kommt die Intersport-Austria-Gruppe nun auf mehr als 500 Standorte in zwölf Ländern und einen Gruppenumsatz von rund einer Milliarde Euro. Innerhalb des weltweiten Intersport-Verbunds ist Österreich damit hinter Frankreich und Deutschland die Nummer drei.

Zum Konkurrenten Decathlon, der in Österreich acht Standorte betreibt, äußerte sich Koll gelassen. Man spüre Decathlon nicht, da man sehr unterschiedlich positioniert sei, sagte er.

Ein Thema beim Pressegespräch war auch die Zukunft von Hervis. Der bisherige Eigentümer Spar hat die Sportkette an den deutschen Unternehmer Sven Voth verkauft. Intersport prüft nach eigenen Angaben mehrere Hervis-Standorte in Slowenien und Kroatien sowie einzelne Möglichkeiten in Österreich. Konkrete Übernahmen von Hervis-Standorten gibt es bislang nicht.

Sportartikelhandel zwischen Saisonabhängigkeit und Onlinedruck

Der Sportartikelhandel in Österreich ist traditionell stark von saisonalen Faktoren geprägt. Wintersportartikel wie Skiausrüstung machen einen wesentlichen Teil des Jahresumsatzes vieler Händler aus, wobei das Geschäft maßgeblich von den Witterungsbedingungen der jeweiligen Saison abhängt. Ähnliches gilt für das Fahrradgeschäft, das im Frühjahr und Sommer seinen Schwerpunkt hat und in den vergangenen Jahren durch den anhaltenden Trend zu E-Bikes zusätzlichen Schub erhalten hat.

Gleichzeitig verändert der Onlinehandel die Branche grundlegend. Stationäre Händler stehen unter Druck, ihr digitales Angebot auszubauen, um mit reinen Onlineanbietern sowie mit Wettbewerbern mithalten zu können, die sowohl stationär als auch online präsent sind. Für etablierte Filialnetze bedeutet dies in der Regel erhebliche Investitionen in Logistik, Lagerhaltung und digitale Infrastruktur, um Bestellungen schnell abwickeln und Warenverfügbarkeit transparent darstellen zu können.

Auch die Frage der Sonntagsöffnungszeiten beschäftigt den heimischen Einzelhandel regelmäßig. Grundsätzlich sind Geschäftsöffnungen an Sonntagen in Österreich gesetzlich stark eingeschränkt und nur in bestimmten Ausnahmefällen erlaubt, etwa in touristisch geprägten Gebieten oder an einzelnen Bahnhöfen und Flughäfen. Handelsunternehmen mit stark tourismusabhängigem Geschäft sprechen sich in der öffentlichen Debatte häufig für eine Ausweitung solcher Ausnahmeregelungen in einzelnen Regionen aus, ohne eine generelle Liberalisierung der Sonntagsöffnung zu fordern.