Kärntens Betriebe hellen sich auf – mehr Neueinstellungen trotz Fachkräftemangel geplant

Die Stimmung in Kärntens Betrieben hat sich leicht aufgehellt. Das zeigt die Konjunkturumfrage der Arbeiterkammer Kärnten, für die Betriebsräte und Betriebsrätinnen befragt wurden. Unter dem Strich fällt die Einschätzung der Lage etwas besser aus als im Vorjahr. Investitionen werden aus Kärnten derzeit nicht abgezogen, zugleich planen die Unternehmen wieder verstärkt Neueinstellungen.

Betriebe planen wieder mehr Personal ein

Die Arbeiterkammer Kärnten führt ihre Konjunkturumfrage bereits seit 45 Jahren durch. Befragt werden dabei regelmäßig Betriebsräte und Betriebsrätinnen aus den Kärntner Unternehmen, um ein Stimmungsbild aus der betrieblichen Praxis zu gewinnen. Die aktuelle Erhebung zeigt laut Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach, dass die Betriebe trotz weiterhin angespannter Rahmenbedingungen nicht an Investitionsstandorten abbauen. Stattdessen rücken Neueinstellungen wieder stärker in den Fokus der Unternehmen.

Als zentrales Problem bleibt jedoch der Fachkräftemangel bestehen. Besonders betroffen sind laut Umfrage das Bauwesen sowie die Bereiche Verkehr und Lagerei. In diesen Branchen fällt es den Betrieben demnach besonders schwer, offene Stellen mit qualifiziertem Personal zu besetzen.

Verschärft wird diese Situation durch die demografische Entwicklung im Bundesland. In den kommenden zehn Jahren werden rund 93.000 Kärntnerinnen und Kärntner in Pension gehen. Dem stehen nur 72.000 derzeit in Kärnten lebende Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren gegenüber. Der Nachwuchs an potenziellen künftigen Arbeitskräften kann die Zahl der ausscheidenden Beschäftigten damit zahlenmäßig nicht ausgleichen.

Eric Kirschner von der Forschungsgesellschaft Joanneum Research ordnete zudem die aktuelle Inflation ein, die derzeit bei 3,6 Prozent liegt. Als weiterer Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung wurde die Transformation Kärntens genannt: Das Bundesland hat sich in den vergangenen 45 Jahren von einem vorrangig touristisch geprägten Standort zu einem Hochtechnologie-Standort entwickelt.

Betriebsräte als Seismografen der Konjunktur

Konjunkturumfragen unter Betriebsräten gelten grundsätzlich als aufschlussreiches Stimmungsbarometer, weil Betriebsräte und Betriebsrätinnen unmittelbar in die betrieblichen Abläufe eingebunden sind. Sie erleben Entscheidungen über Investitionen, Personalplanung oder Auftragslage oft aus erster Hand mit und können dadurch frühzeitig Veränderungen wahrnehmen, bevor diese sich in offiziellen Wirtschaftsstatistiken niederschlagen. Arbeiterkammern nutzen solche Befragungen seit Jahrzehnten, um die wirtschaftliche Entwicklung aus Sicht der Arbeitnehmerseite abzubilden und regionale Besonderheiten sichtbar zu machen.

Der Fachkräftemangel wiederum ist kein auf Kärnten beschränktes Phänomen, sondern betrifft in unterschiedlicher Ausprägung weite Teile der österreichischen Wirtschaft. Besonders häufig sind Branchen betroffen, in denen körperlich fordernde oder saisonal schwankende Tätigkeiten anfallen, etwa im Bauwesen oder in der Logistik. Dort lässt sich offener Personalbedarf oft nur schwer kurzfristig decken, selbst wenn Unternehmen grundsätzlich einstellungsbereit sind.

Die demografische Entwicklung verschärft diese Herausforderung zusätzlich. Wenn in den kommenden Jahren mehr Menschen aus dem Erwerbsleben ausscheiden, als gleichzeitig nachwachsen, verändert sich das Verhältnis zwischen Arbeitskräfteangebot und -nachfrage strukturell. Betriebe stehen dadurch zunehmend vor der Aufgabe, bestehende Belegschaften zu halten, Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten oder verstärkt auf Aus- und Weiterbildung zu setzen, um den absehbaren Ausfall erfahrener Fachkräfte abzufedern.

Auch die Inflation beeinflusst die konjunkturelle Stimmung in Betrieben auf mehreren Ebenen. Steigende Preise wirken sich sowohl auf die Kostenstruktur der Unternehmen als auch auf die Kaufkraft der Beschäftigten aus. Je nach Entwicklung der Teuerungsrate kann dies Investitionsentscheidungen, Lohnverhandlungen und die allgemeine wirtschaftliche Planungssicherheit in Betrieben spürbar beeinflussen.