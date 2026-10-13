Kärntner Firmeninsolvenzen steigen auf 342 – Gastronomie besonders stark betroffen

Die Zahl der Firmeninsolvenzen in Kärnten ist im September 2026 erneut gestiegen, nachdem sich die Lage im August noch leicht entspannt hatte. Besonders betroffen sind die Gastronomie, die Baubranche und der Handel. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2026 kletterte die Zahl der Firmenpleiten im Bundesland auf 342, ein Plus von 12,87 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Deutlicher Anstieg in Gastronomie, Bau und Handel

Nach Angaben des Alpenländischen Kreditorenverbands beliefen sich die Verbindlichkeiten der insolventen Unternehmen in den ersten neun Monaten 2026 auf rund 161,57 Millionen Euro. Im Vergleichszeitraum 2025 hatten die Verbindlichkeiten noch bei 219,87 Millionen Euro gelegen. Der Verband erklärte dazu, dass im laufenden Jahr vor allem kleinere Unternehmen von Insolvenzen betroffen waren.

Besonders deutlich fällt der Anstieg im Gastgewerbe aus. Bis September 2026 wurden mehr als 56 Insolvenzverfahren von Gastbetrieben eröffnet, im Vergleichszeitraum 2025 waren es 36 Fälle. Das entspricht einer Steigerung von rund 55 Prozent. In der Baubranche wurden bis September 48 Insolvenzfälle registriert, im Handel waren es 45.

Politische Reaktionen auf die Entwicklung

FPÖ-Chef Erwin Angerer forderte angesichts der Entwicklung eine Senkung der Energiekosten und Abgaben für die heimische Wirtschaft. Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer bezeichnete den Anstieg der Firmenpleiten als Alarmsignal.

Insolvenzverfahren und ihre wirtschaftliche Bedeutung

Ein Insolvenzverfahren wird grundsätzlich eröffnet, wenn ein Unternehmen zahlungsunfähig oder überschuldet ist und die Schulden nicht mehr fristgerecht beglichen werden können. Dabei wird geprüft, ob eine Sanierung des Betriebs möglich ist oder ob das Unternehmen abgewickelt werden muss. Die Höhe der Verbindlichkeiten gibt dabei Aufschluss darüber, in welchem finanziellen Ausmaß Gläubiger wie Lieferanten, Banken oder der Fiskus von den Zahlungsausfällen betroffen sind.

Branchen wie Gastronomie, Bau und Handel gelten grundsätzlich als besonders konjunktursensibel. In der Gastronomie etwa schlagen steigende Energie- und Personalkosten bei gleichzeitig zurückhaltendem Konsumverhalten der Kundschaft häufig unmittelbar auf die Ertragslage durch. Die Baubranche wiederum reagiert typischerweise empfindlich auf steigende Zinsen und eine verhaltene Investitionstätigkeit, da größere Bauvorhaben oft über Kredite finanziert werden. Im Einzelhandel wirken sich schwankende Kaufkraft und eine zunehmende Konkurrenz durch den Onlinehandel regelmäßig auf die wirtschaftliche Stabilität kleinerer Betriebe aus.

Kreditorenverbände wie der Alpenländische Kreditorenverband erheben regelmäßig Daten zu Insolvenzzahlen und Verbindlichkeiten, um die wirtschaftliche Entwicklung in einzelnen Regionen und Branchen abzubilden. Solche Auswertungen dienen Unternehmen, Gläubigern und politischen Entscheidungsträgern als Grundlage, um Entwicklungen am Markt frühzeitig einzuordnen.