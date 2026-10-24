Kärntner Gemeinden im Bonitätsranking weit abgeschlagen – nur acht unter den Top 250

Die Kreditwürdigkeit der österreichischen Gemeinden hat sich einer aktuellen Analyse zufolge deutlich verschlechtert. Das KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung hat am Freitag ein Bonitätsranking aller österreichischen Gemeinden präsentiert. Demnach hat sich die Zahl der Gemeinden mit den schlechtesten Bonitätsnoten vier und fünf im Vergleich zu früheren Erhebungen mehr als verdoppelt. 2019 verfügten noch 456 Gemeinden über eine Bonität von eins oder zwei nach dem Schulnotensystem. Kärnten schneidet im aktuellen Ranking besonders schwach ab: Ein Viertel der 132 Kärntner Gemeinden liegt im untersten Fünftel aller österreichischen Gemeinden.

Kärntner Gemeinden im Bonitätsvergleich

Von den 132 Kärntner Gemeinden schaffen es nur acht unter die 250 kreditwürdigsten Gemeinden Österreichs. Die bestplatzierte Kärntner Gemeinde ist Schiefling am Wörthersee, das mit einer Bonitätsnote von 1,49 Rang 36 im Gesamtranking erreicht. Dahinter folgt Krumpendorf auf Platz 153 mit einer Note von 2,04. Neu unter den besten 250 Gemeinden vertreten ist Großkirchheim auf Platz 177 mit einer Bewertung von 2,13, gleichauf mit Sittersdorf, das Rang 179 belegt.

Weitere Kärntner Gemeinden in dieser Gruppe sind Deutsch Griffen auf Platz 206 mit einer Note von 2,21, Keutschach am See auf Rang 213 mit 2,22 sowie Brückl auf Platz 220 mit einer Bonität von 2,24. Rennweg am Katschberg schaffte es erstmals unter die 250 kreditwürdigsten Gemeinden Österreichs und belegt Rang 233 mit einer Note von 2,28.

Im Vergleich zum Vorjahr zeigen sich bei mehreren Kärntner Gemeinden Verbesserungen: Schiefling am Wörthersee konnte seine Bewertung gegenüber 2025 deutlich steigern, Krumpendorf und Sittersdorf verzeichneten jeweils leichte Verbesserungen ihrer Kreditwürdigkeit.

Österreichweite Spitzenreiter und Gründe für die Kärntner Position

An der Spitze des bundesweiten Rankings stehen Tweng in Salzburg, Parbasdorf in Niederösterreich und Niederndorf in Tirol. Insgesamt weist Salzburg laut KDZ die beste Bonitätslage aller Bundesländer auf, rund ein Drittel der Salzburger Gemeinden befindet sich im besten Zehntel aller österreichischen Gemeinden. Vorarlberg und die Steiermark schneiden demgegenüber ähnlich schwach wie Kärnten ab.

Als Gründe für die vergleichsweise schwache Bewertung vieler Kärntner Gemeinden nennt das KDZ mehrere Faktoren: hohe Zahlungen an das Land Kärnten, etwa im Bereich Soziales und Pflege, geringe Anteile an gemeinschaftlichen Steuereinnahmen sowie vergleichsweise niedrige eigene Einnahmequellen der Gemeinden.

Was die Bonitätsnote einer Gemeinde widerspiegelt

Grundsätzlich bildet ein kommunales Bonitätsranking die finanzielle Handlungsfähigkeit einer Gemeinde ab. Dabei fließen üblicherweise Kennzahlen wie die Höhe der Schulden, die Entwicklung der laufenden Einnahmen und Ausgaben sowie die Fähigkeit ein, notwendige Investitionen aus eigener Kraft zu finanzieren. Eine gute Bonität erleichtert Gemeinden in der Regel die Aufnahme von Krediten zu günstigeren Konditionen, etwa für Infrastrukturprojekte oder den Bau öffentlicher Einrichtungen.

Die Einnahmestruktur österreichischer Gemeinden setzt sich grundsätzlich aus mehreren Quellen zusammen. Dazu zählen die Ertragsanteile aus gemeinschaftlichen Bundesabgaben, die nach einem bestimmten Schlüssel verteilt werden, sowie eigene Abgaben und Gebühren, die Gemeinden selbst festlegen können. Daneben leisten Gemeinden in mehreren Bundesländern auch Umlagen oder Transferzahlungen an das jeweilige Land, etwa zur Mitfinanzierung von Sozial- und Pflegeleistungen. Je höher solche Pflichtzahlungen ausfallen und je geringer der Anteil eigener, frei verfügbarer Einnahmen ist, desto enger wird üblicherweise der finanzielle Spielraum einer Gemeinde.

Auch die Bevölkerungsentwicklung spielt bei der kommunalen Finanzlage grundsätzlich eine Rolle, da Ertragsanteile und bestimmte Abgaben in der Regel an die Einwohnerzahl gekoppelt sind. Ebenso wirken sich laufende Ausgaben für Infrastruktur, Personal und Sachkosten sowie ein bestehender Sch