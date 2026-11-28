In Kärnten hat am ersten Einkaufssamstag vor Weihnachten reger Betrieb in den Geschäften geherrscht. Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten, rechnet für das heurige Weihnachtsgeschäft mit einem Umsatzvolumen zwischen 150 und 160 Millionen Euro. Damit liege das prognostizierte Niveau in etwa auf dem Stand des Vorjahres.

Umsatzprognose und Einkaufsverhalten in Kärnten

Laut Haberl bewegt sich das Weihnachtsgeschäft in Kärnten heuer in einer Größenordnung von 150 bis 160 Millionen Euro. Dieses Volumen entspricht in etwa dem des Vorjahres. Umfragen zufolge liegt das durchschnittliche Geschenkbudget pro Person bei rund 330 Euro.

Haberl verwies zudem darauf, dass nach wie vor drei von vier Geschenken im stationären Handel gekauft werden. Der Online-Handel spielt demnach beim Geschenkekauf weiterhin eine untergeordnete Rolle gegenüber den Einkaufsmöglichkeiten vor Ort.

Am ersten Weihnachtssamstag zeigte sich der Andrang nicht nur in den Einkaufszentren. Auch die Christkindlmärkte in den Innenstädten waren stark besucht. Zu den Adventmärkten zählten dabei jene in den Innenstädten von Klagenfurt und Villach. Unter den Besucherinnen und Besuchern befanden sich auch Gäste aus Italien, die nach Kärnten kamen.

Stationärer Handel im Weihnachtsgeschäft

Das Weihnachtsgeschäft zählt für den stationären Einzelhandel grundsätzlich zu den umsatzstärksten Phasen des Jahres. In vielen Branchen, etwa im Mode-, Spielwaren- oder Elektronikhandel, wird ein erheblicher Teil des Jahresumsatzes in den Wochen vor Weihnachten erwirtschaftet. Die Adventsamstage gelten dabei traditionell als besonders umsatzstarke Tage, da viele Kundinnen und Kunden ihre Geschenkeinkäufe gezielt am Wochenende erledigen.

Adventmärkte in den Innenstädten tragen üblicherweise dazu bei, zusätzliche Frequenz in die Geschäftsstraßen zu bringen. Sie verbinden kulinarische und kulturelle Angebote mit der Möglichkeit, in unmittelbarer Nähe auch Einzelhandelsgeschäfte zu besuchen. Für den Handel in Innenstädten ist diese Kombination aus Marktbetrieb und stationärem Angebot häufig ein wichtiger Faktor, um gegenüber Einkaufszentren am Stadtrand und dem Online-Handel konkurrenzfähig zu bleiben.

Grenznahe Regionen wie Kärnten profitieren im Weihnachtsgeschäft zudem häufig von Besucherinnen und Besuchern aus benachbarten Ländern. Die Nähe zu Italien begünstigt grundsätzlich grenzüberschreitende Einkaufsbewegungen, insbesondere an Wochenenden und in der Vorweihnachtszeit, wenn sowohl Einkaufszentren als auch Christkindlmärkte zusätzliche Anziehungspunkte bieten.

Das durchschnittliche Geschenkbudget, das in Umfragen erhoben wird, dient Handelsvertretungen üblicherweise als Orientierungsgröße, um die zu erwartende Nachfrage im Vorfeld der Weihnachtssaison einzuschätzen. Solche Budgetangaben spiegeln dabei einen Durchschnittswert wider, der je nach Haushalt, Familiensituation und persönlichen Prioritäten unterschiedlich ausfallen kann.